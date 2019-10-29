4 gündür oğlundan haber alamıyor

Antalya’nın Kepez ilçesinde 4 gün önce sabah evinden çıkan 31 yaşındaki Hakan Gökalp’ten haber alamayan ailesi çocuklarının hayatından endişe ediyor.

Karşıyaka Mahallesi’nde yaşayan ve bir süredir işsiz olduğu öğrenilen 31 yaşındaki Hakan Gökalp, geçtiğimiz cuma sabahı evinden, 07 BUR 94 plakalı motosikletiyle ayrıldı. Ailesine “Eğer kendime zarar verirsem aile toparlansın beni de affetsin” ses kaydı bırakan Gökalp bir daha eve dönmedi. Çevrede araştırma yapan anne Emine Fidan, bir sonuç alamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.

4 gün geçmesine rağmen oğlundan bir haber alamayan gözü yaşlı anne Emine Fidan, “Oğlumu en son geçen Cuma sabahı saat 10.00’da gördüm. Sonra evden çıktı bir daha geri gelmedi. Bir ses kaydı bırakmış. ‘Eğer kendime zarar verirsem ailem toparlansın beni de affetsin’ diye. Her yerde aradık ama sonuca ulaşamadık. Polise kayıp başvurusunda bulunduk. İnşallah oğlum kendine zarar vermez. Biri tehdit mi etti yoksa kaçırıldı mı bilmiyoruz. Kısa sürede oğlumun evine dönmesini istiyoruz. Ailecek çok üzgünüz.” dedi.

