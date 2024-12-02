HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 4 gündür ortalık yangın yeri! Göstericiler polislere havai fişek makinesiyle yaylım ateşi açtı... O anlar kamerada!

4 gündür ortalık yangın yeri! Göstericiler polislere havai fişek makinesiyle yaylım ateşi açtı... O anlar kamerada!

02.12.2024 11:19
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

İçerik devam ediyor
02.12.2024 11:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gürcistan'da hükümet Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerini 2028 yılına kadar durdurma kararı aldı. Kararın ardından halk, hükümeti başkent Tiflis'te çok sert şekilde protesto etti. Parlamento önünde gerçekleştirilen eylemlerde polis ile göstericiler arasında çatışma çıkarken 107 kişi gözaltına alındı, 10 polis yaralandı. Protestolar sırasında bir gösterici havai fişek makinesiyle polislere ateş açtı. O görüntüler saniye saniye kaydedildi!

Gürcistan'da Başbakan İrakli Kobakhidze hükümetinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini 2028 yılına kadar askıya alma kararına karşı düzenlenen protestolar 4’üncü günde devam etti. Dünkü gösterilerdi bir kişi havai fişek makinesiyle polise yaylım ateşi açtı. Görüntüler sosyal medyada gündem olurken bir kişi olayı saniye saniye kaydetti.

Screenshot_1

HAVAİ FİŞEK MAKİNESİYLE YAYLIM ATEŞİ AÇTI!

Başkent Tiflis'teki parlamento binası önünde toplanan protestocular, taş ve yabancı maddelerle demir barikatları hedef aldı. Protestocuların güvenlik güçlerine havai fişek ve yabancı madde atmasıyla tansiyon bir kez daha yükseldi. Polis, protestoculara tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

AW340509_02

Parlamento binası önünden 200 metre geri çekilen protestocular, çevredeki sandalye ve çöp konteynerlerle barikatlar oluşturarak sabah saatlerine kadar polisle çatıştı. Polis, sabah saatlerinde tekrar tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu. Müdahale sırasında onlarca gösterici yaralandı.

AW340509_03

107 GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 107 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Parlamento binası çevresinde gerçekleştirilen protestoda defalarca yapılan uyarılara rağmen protestocuların toplantı ve gösteri hakkını düzenleyen yasal çerçeveyi aştığı vurgulandı. Açıklamada, "Gece boyu göstericiler polis memurlarına sözlü ve fiziksel saldırılarda bulundu. Protestoya katılanlar, güvenlik güçlerine taş, patlayıcı maddeler, cam şişeler ve demir cisimler gibi çeşitli nesneler attı. Göstericilerin şiddet içeren eylemleri sonucunda 10 polis yaralandı. Yaralılardan biri hala vücudunun çeşitli yerlerinde yanık izleriyle hastanede tedavi görmektedir. Göstericilerin yasa dışı ve şiddet içerikli eylemleri, toplum tarafından çeşitli televizyon kanalları aracılığıyla açıkça görüldü. Defalarca yapılan uyarılara rağmen toplanan kişiler parlamento çevresindeki alanlarda kamuya ve özel mülkiyete ait altyapıya zarar verdi. Parlamento binasını koruyan bariyerleri yıktılar, çeşitli eşyaları ve kabloları ateşe verdiler, barikatlar kurdular, parlamentonun giriş kapısını ve güvenlik kameralarını tahrip ettiler. Kamu düzenini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı personeli, yasa gereği öngörülen özel müdahale araçlarını kullandı" ifadelerine yer verildi.

AW340509_04

"AVRUPA İÇİN SAVAŞACAĞIZ"

Gürcistan'ın en büyük muhalefet partisi Değişim Koalisyonu'nun lideri Nika Gvaramia, protesto sırasında, "Yorulana kadar her gece burada olacağız. Burası bizim ülkemiz, bir tek ülkemiz var, Avrupa için savaşacağız" ifadelerini kullandı. Bir diğer koalisyon lideri Elene Khoshtaria ise, "Teslim olmayacağız, vazgeçmeyeceğiz. Ancak uluslararası toplumun Avrupa değerlerine gerçekten inanan insanları nasıl destekleyeceğini düşünmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

AW340509_05

BAKANLIKTAN HÜKÜMETE KINAMA

Ayrıca Dışişleri, Savunma, Eğitim ve Adalet Bakanlığında görevli yüzlerce çalışan, görüşmelerin dondurulmasını "Anayasaya aykırı" olarak nitelendiren ve kınayan mektuplara imza attı. Bazı özel üniversiteler, olaylar nedeniyle eğitime ara verdiklerini duyururken, iş dünyası da hükümete tutumunu gözden geçirmesi çağrısında bulundu.

AW340509_06

HÜKÜMETİN AB KARARI

Başbakan İrakli Kobakhidze 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, “Hiç kimsenin Gürcü halkına karşı şantaj aracı olarak kullanmaması için 2028 yılının sonuna kadar Avrupa Birliği ile müzakerelerin başlatılması konusunu gündeme getirmemeye karar verdik. Ayrıca 2028 yılının sonuna kadar Avrupa Birliği'nden herhangi bir bütçe hibesi almayı reddediyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Kobakhidze, AB'nin Gürcistan'a adaylık statüsünün şantaj amacıyla kullanıldığını belirterek, “Adaylık statüsünün Gürcistan'a şantaj yapmak, ülkeye kaos getirmek ve toplumu sıkıştırmak amacıyla nasıl kullanıldığı hepimizin hafızasında. Ukrayna'da savaşın başladığı bir dönemde, Gürcistan'ın barışa en çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda bazı Avrupalı siyasetçiler ve bürokratlar, adaylık statüsünü kullanarak ülkede bir devrim organize etmeye çalıştı. AB'den finansman alan STK'lar, bu devrim girişiminde açıkça yer aldı. Yaklaşık 2 yıldır adaylık statüsü Gürcistan'da radikalizmi ve kutuplaşmayı körüklemek için bir araç olarak kullanılmakta. Bu da Gürcistan'a karşı sağlıksız bir yaklaşımı bir kez daha gözler önüne sermektedir” şeklinde konuşmuştu.

AW340509_07

GÜRCİSTAN'IN AB'YE ADAY STATÜSÜ

Mart 2022'de AB üyeliği için başvuruda bulunan Gürcistan'a aday ülke statüsü, Aralık 2023'te verilmişti. Ancak ülkede tartışmalara neden olan ve "Rus yasası" olarak görülen "Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında" yasasının geçtiğimiz 29 Mayıs'ta yürürlüğe girmesinin ardından Gürcistan'ın AB'ye katılım süreci Temmuz'da askıya alınmıştı.

AW340509_08

AW340509_09

AW340509_10

AW340509_11

AW340509_12

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Tiflis Gürcistan
En Çok Okunan Haberler
MİT'ten Tel Rıfat'ta operasyon! Dünyanın gözü orada

MİT'ten Tel Rıfat'ta operasyon! Dünyanın gözü orada

Canlı yayında dikkat çeken sözler! "AK Parti ile MHP anlaştı! Erdoğan kararını verdi"

Canlı yayında dikkat çeken sözler! "AK Parti ile MHP anlaştı! Erdoğan kararını verdi"

'Bilmece son bulur' Yüzde 16-17'yi sildi, 'en az' deyip 2 rakam verdi

'Bilmece son bulur' Yüzde 16-17'yi sildi, 'en az' deyip 2 rakam verdi

Beklenen liste açıklandı: Forbes Türkiye'nin en zengin 10 iş insanını açıkladı...

Beklenen liste açıklandı: Forbes Türkiye'nin en zengin 10 iş insanını açıkladı...

Kolon kanserinin ilk sinyallerine dikkat!

Kolon kanserinin ilk sinyallerine dikkat!

Türkmenler, Tel Rıfat’a mehter marşlarıyla girdiler!

Türkmenler, Tel Rıfat’a mehter marşlarıyla girdiler!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 10 bin TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 10 bin TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.