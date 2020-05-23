4 günlük kısıtlamanın ilk gününde İstanbul boş kaldı

Pazartesi günü gerçekleşen kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı sürecinde 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının olacağını duyurmuştu. 4 gün boyunca devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 00.00’da başladı.

KISITLAMANIN İLK GÜNÜ AREFE

Normal şartlarda üst düzey yoğunluğun yaşanması gereken arefe gününde İstanbul’da da büyük bir sessizliğin olduğu görüldü. Kısıtlama dışında kalan ve işe gitmek zorunda olan vatandaşların sabah saatlerinde yollara düştükleri görüldü. Toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda olan vatandaşların maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına riayet ettikleri görüldü.

CADDELER, MEYDANLAR VE YOLLAR BOŞ KALDI

Şehrin önemli güzergâhlarından olan Vatan Caddesi, E-5 karayolu ve Taksim Meydanındaki boşluk ise kameralara yansıdı.

(İHA)

