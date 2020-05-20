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  4. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi vatandaşlar yollara döküldü

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi vatandaşlar yollara döküldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2020 08:11 | Son Güncelleme

14 büyükşehir ve Zonguldak ilinde ilan edilen dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 00.00’da sona ermişti. İstanbul’da da ana arterlerde vatandaş ve trafik yoğunluğu oluştu.

Koronavirüs (COVİD-19) salgınına karşı alınan tedbirleri kapsamında beşinci kez sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti.

İSTANBUL'DA ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİ

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul’daki ana arterlerde beklenen araç ve vatandaş trafiği yoğunluğu oluştu. Sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar toplu taşıma araçlarına akın etti. Toplu taşımayı kullanan vatandaşların maske, eldiven kullanımı ile sosyal mesafe kuralına özen gösterdikleri görüldü.

E-5 VE METROBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK

E-5 Karayolunda eski günlerdeki trafik yoğunluğu oluştu. Ayrıca Mecidiyeköy metrobüs durağında da vatandaşların telaşı görüldü. Şehrin genelinde de trafik yoğunluğu oluştu.

(İHA)

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