HABER

4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti, organları 5 hastaya umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 21:10 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde merdivenden düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 4 gün süren yaşam savaşını kaybeden şahsın organları 5 hastaya umut oldu.İzmir’in Konak ilçesinde yaşayan bir çocuk babası Mehmet Cüneyt Payzın, 23 Kasım’da akşam saatlerinde evine girdiği sırada merdivenden düşerek başından yaralandı.

4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti, organları 5 hastaya umut oldu

İzmir’in Konak ilçesinde merdivenden düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 4 gün süren yaşam savaşını kaybeden şahsın organları 5 hastaya umut oldu.
İzmir’in Konak ilçesinde yaşayan bir çocuk babası Mehmet Cüneyt Payzın, 23 Kasım’da akşam saatlerinde evine girdiği sırada merdivenden düşerek başından yaralandı. Payzın, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması teşhisi konulan Payzın’ın dün beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin Organ Nakli Koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü Payzın’ın ailesi, organları bağışlama kararı aldı. Ailenin onayının ardından Payzın’ın kalbi, karaciğeri, akciğeri ve iki böbreği, nakledilmek üzere çeşitli kentlerdeki hastanelere gönderildi.

PARTNERBomba Can Yaman yorumu! 'Fiziğiyle mi...'Bomba Can Yaman yorumu! 'Fiziğiyle mi...'
Sancaktepe'de TIR'ın altında kalan yaya hayatını kaybettiSancaktepe'de TIR'ın altında kalan yaya hayatını kaybetti
İspir’de 3 ev ve 6 ahır yandıİspir’de 3 ev ve 6 ahır yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Attığı tweet olay olmuştu! Mehmet Aslan hakkında karar verildi

Attığı tweet olay olmuştu! Mehmet Aslan hakkında karar verildi

Slime hamuru yine ortaya çıktı, zabıtalar tek tek topladı

Slime hamuru yine ortaya çıktı, zabıtalar tek tek topladı

Barzani'den çok önemli PKK açıklaması: Onaylamıyoruz!

Barzani'den çok önemli PKK açıklaması: Onaylamıyoruz!

Erdoğan'dan Alevi ailenin kapısının işaretlenmesine tepki

Erdoğan'dan Alevi ailenin kapısının işaretlenmesine tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
28 Kasım 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

Cinsel istismarla aranan zanlı güzellik merkezinde yakalandı

Çocuk istismarından aranan zanlı güzellik merkezinde yakalandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Macron'a yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Macron'a yanıt

Mardin’de trafik kazası: 2’si polis 7 yaralı

Mardin'de feci kaza! Yaralılar var

Mozart'ın çocukluk portresi 4 milyon avroya satıldı

Tam 4 milyon avroya satıldı!

Doktorlar 'öldü' diyerek bıraktı, 19 yıl bu kurşunla yaşadı! Dikkat çeken paylaşım

19 yıl bu kurşunla yaşadı! Dikkat çeken paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.