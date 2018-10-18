HABER

4 Halkevi şube başkanı serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 16:33 | Son Güncelleme

Ankara'da Halkevleri'ne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan, 4 şube başkanı serbest bırakıldı.

Ankara'da Halkevleri'ne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan, 4 şube başkanı serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, iki gün önce, Halkevleri'nin aralarında Eryaman, Keçiören ve Tuzluçayır gibi ilçelerin bulunduğu şubelerine operasyon düzenlenmiş ve şube başkanları Dilara Doğanbaş, Şenay Yılmaz Güner, Seher Gümaşay ile Şebnem Yar gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, bugün Ankara Adliyesi'ne getirilen 4 kişi, savcılık tarafından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla gözaltına alındıkları belirtilen 4 kişi, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldı. Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)

PARTNERBöyle meslek mi olur? Hiç duymadığınız en enteresan 14 meslek grubuBöyle meslek mi olur? Hiç duymadığınız en enteresan 14 meslek grubu
Ataşehir'de feci kaza kamerada (1)Ataşehir'de feci kaza kamerada (1)
Burdur'da 50 kilo skunk ele geçirildiBurdur'da 50 kilo skunk ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TRT sunucusu ekranda beliren yazıyı görünce yıkıldı

TRT sunucusu ekranda beliren yazıyı görünce yıkıldı

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Trump açık açık tehdit etti: Orduyu sınıra yığarım

Trump açık açık tehdit etti: Orduyu sınıra yığarım

Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...

Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gören telefona sarıldı! Herkes bu fotoğrafı konuşuyor

Gören telefona sarıldı! Herkes bu fotoğrafı konuşuyor

Kan donduran iddia! Öğrencinin boynuna kemer dolayıp...

Kan donduran iddia! Öğrencinin boynuna kemer dolayıp...

3 erkek 3 kız bir evde toplandı! Yaşananlar dehşete düşürdü

3 erkek 3 kız bir evde toplandı! Yaşananlar dehşete düşürdü

Van Gölü'nde şaşkına çeviren görüntü! Sular çekilince ortaya çıktı

Van Gölü'nde şaşkına çeviren görüntü! Sular çekilince ortaya çıktı

Sakarya'da yol kenarında baygın halde bulundular!

Sakarya'da yol kenarında baygın halde bulundular!

Patronunun kızına yaptıklarını duyunca bayıldı

Patronunun kızına yaptıklarını duyunca bayıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.