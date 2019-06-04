4 Haziran Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Başkan Trump'ın İngiltere'ye yaptığı resmi ziyaretle ilgili ayrıntı ve yorumlara yer veriyor. Gazete, Trump'ın, ziyaret sırasında, kendisini başkanlık koltuğuna taşıyan milliyetçi dinamiklerin İngiltere'deki benzerinin sonucu olduğunu söylediği Brexit'le fazla ilgilenmediğinin altını çiziyor. Habere göre Trump, Brexit yerine örneğin Twitter üzerinden Londra Belediye Başkanı'na saldırdı ve Sadık Han'ı ”ezik” olarak tanımladı. Gazete, Trump'ın yurtdışı ziyaretlerinin genellikle aynı örgüyü izlediği yorumunda bulunuyor. Buna göre Trump, ziyaret edeceği ülkeye gitmeden önce o ülkedeki siyasi gündemle ilgili olarak tartışma yaratacak yorumlar yapıyor. Ziyareti sırasında bu görüşleri arka plana iten Başkan, ziyaret ettiği ülkeden ayrıldıktan sonra da tartışmalı sözlerine kaldığı yerden devam ediyor. Londra'daki University College'den siyaset uzmanı Brian Klass, Trump'ın yurtdışı gezilerinde de yurtiçi temasları gibi belirli bir stratejisi olmadan hareket ettiğini ve karmaşa yarattığını kaydediyor. Washington Post'un bugünkü baş yazısı da Trump'ın İngiltere ziyaretine ayrılmış. Gazete, Trump'ın ziyaretinin, Amerika ve İngiltere arasındaki ”özel ilişki” açısından bir ”dibe vuruş” olarak hatırlanacağını vurguluyor. Yazıya göre ziyaret, İngiltere'nin talihsiz başbakanı Theresa May'in görevden ayrılmadan önceki son yanlış hesabı olarak algılanabilir. Geçen ay başbakanlıktan istifa eden May, yakından görevden ayrılacak olmasına rağmen yine de Trump'ı İngiltere'ye davet etmişti. Trump böylelikle resmi devlet ziyareti statüsüyle İngiltere'de ağırlanan üçüncü Amerikan başkanı oldu. Ancak gazete, May'in iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme fırsatı olarak tanımladığı ziyaretin, tam tersine, Amerika'nın en yakın müttefikiyle arasını açmaya neden olacağı yorumunda bulunuyor. Onbinlerce İngiliz'in ziyareti protesto etmesi, İşçi Partisi'nin Kraliçe Elizabeth'in Trump onuruna verdiği yemeği boykot etmesi, bunun kanıtları. Gazete yine de güçlü kültürel ve ekonomik bağları olan iki ülkenin güvenlikle ilgili çıkarlarının örtüşmesinin ikili ilişkileri ayakta tutacağını kaydediyor.

Washington Post bugün ayrıca Kongre'deki üst düzey Cumhuriyetçi Partili üyelerin Trump Yönetimi'nin ticaret politikalarına yönelik olumsuz tavrını ele alıyor. Habere göre Kongre'deki Cumhuriyetçiler, Başkan Trump'ın Meksika'ya ek gümrük tarifesi uygulama planını engelleme girişiminde bulunmayı gündeme getiriyor. Trump'ın Amerika'nın serbest ticaret anlaşması yaptığı Meksika'ya gümrük tarifesi uygulama planı, Başkan'ın sınırda acil durum ilan ettiği kararnamesine dayanıyor. Ancak yasalar, Kongre'ye, itiraz kararı geçirerek acil ulusal güvenlik kararını geri çevirme yetkisi tanıyor. Gazeteye göre böyle bir oylama, Cumhuriyetçi Parti'nin göreve başlamasından bu yana Trump'a karşı sergilediği en sert tavır olabilir. Oylama ayrıca sınır duvarı için ayrılan milyarlarca dolarlık ödeneğin kullanılmasını de engelleyebilir. Gazete, Kongre'nin benzer bir oylamayı, Trump'ın duvar inşaatı fonlarını yeniden düzenlemesi üzerine Mart ayında yaptığını, ancak Başkan'ın bunu veto ettiğini hatırlatıyor. Ancak Trump'ın son gümrük vergisi tehditlerinin kaygılandırdığı Kongre, acil ulusal durumu geçersiz kılmak için veto edilemeyecek çoğunluğun katıldığı ve ”evet” dediği bir oylama yapabilir. Bu da hem duvar inşaatı ödeneğinin, hem de yeni gümrük vergilerinin önünü kesebilir. Birçok Cumhuriyetçi kongre üyesi Trump'la çekişmeye girmek istemese de bazıları, yeni gümrük tarifelerinin Amerikan firma ve tüketicilerine zarar vereceği gerekçesiyle böyle bir adım atmaya istekli olduğu gözleniyor. Kongre'deki Cumhuriyetçiler'in yapacağı böyle bir hamle, parti içinde olağanüstü bir ayrışmanın göstergesi olarak yorumlanır.