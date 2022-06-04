Her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri tamamlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları ve kuralları araştırılıyor. Sonuçlar internet üzerinden ilgililere duyuruluyor. Peki 4 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak? İşte tüm ayrıntılar...

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Ayrıca Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresinden de sorgulayabilirsiniz. Bu adreste geçmiş sonuçlar da yer almaktadır.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.



