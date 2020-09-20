4 ilçede 6 adrese eş zamanlı operasyon! Tutuklandılar

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Fatih'te farklı tarihlerde 4 iş yerindeki çelik para kasalarının açılarak 250 bin liranın çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Çalışmalar kapsamında, 4 ilçede 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve benzer suçlardan toplam 35 kaydı olan 5 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

