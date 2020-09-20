HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 4 ilçede 6 adrese eş zamanlı operasyon! Tutuklandılar

4 ilçede 6 adrese eş zamanlı operasyon! Tutuklandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 16:35 | Son Güncelleme

İstanbul'da iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

4 ilçede 6 adrese eş zamanlı operasyon! Tutuklandılar

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Fatih'te farklı tarihlerde 4 iş yerindeki çelik para kasalarının açılarak 250 bin liranın çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Çalışmalar kapsamında, 4 ilçede 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve benzer suçlardan toplam 35 kaydı olan 5 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKapı önünde aşk!Kapı önünde aşk!
Bir ilimizde çok önemli koronavirüs kararı! İzinli sayılacaklarBir ilimizde çok önemli koronavirüs kararı! İzinli sayılacaklar
2021 Nissan Z Proto Avrupa pazarına gelmiyor!2021 Nissan Z Proto Avrupa pazarına gelmiyor!
En Çok Okunan Haberler
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!
İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!
Flaş açıklama! 'Bir TV programcısı...'
Flaş açıklama! 'Bir TV programcısı...'
Aylarca evine kimseyi almadı... Virüs onu bakın nasıl yakaladı
Aylarca evine kimseyi almadı... Virüs onu bakın nasıl yakaladı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'influenza' uyarısı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'influenza' uyarısı
Kan donduran görüntüler! Dövüldükten sonra araçtan atıldı...
Kan donduran görüntüler! Dövüldükten sonra araçtan atıldı...
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Diğer Haberler
Gaziantep'te çok önemli koronavirüs kararı! İzinli sayılacaklar
Bir ilimizde çok önemli koronavirüs kararı! İzinli sayılacaklar
Karantinada olması gereken 2 kişi, Yedigöller'de kampta yakalandı
Karantinada olmaları gerekirken bakın nerede yakalandılar
Aksaray'da iki kardeş aynı düğünde evlendi
İki kardeş aynı düğünde evlendi
Malatya’de 24 saatte 14 deprem
Malatya’de 24 saatte 14 deprem
Tarihi Bozdoğan Kemeri'nde intihar girişimi
Tarihi Bozdoğan Kemeri'nde intihar girişimi
Çöp arabasını özenle temizleyen temizlik işçisine sosyal medyada büyük ilgi
Görüntüler kısa sürede yayıldı! Sosyal medyada ilgi odağı oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.