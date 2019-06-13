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4 ilde asansör parçaları çalan 3 şüpheli, yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 16:04 | Son Güncelleme

MARMARA Bölgesi’ndeki 4 ilde apartmanlardaki asansörlerin ana kartlarını, motor sürücülerini ve kumanda panolarını çaldığı öne sürülen 1'i kadın, 3 kişi, Yalova'da yakalandı.

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)- MARMARA Bölgesi’ndeki 4 ilde apartmanlardaki asansörlerin ana kartlarını, motor sürücülerini ve kumanda panolarını çaldığı öne sürülen 1'i kadın, 3 kişi, Yalova'da yakalandı. ​Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalova, Kocaeli, İstanbul ve Bursa'da çok sayıda apartman ve iş merkezinin asansörlerin bazı parçalarını çalan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Polis, şüphelilerin aracını takibe aldı. Kocaeli'de durdurulan otomobildeki A.Ş. (27), İ.Ş.G. (26) ve B.G. (20) isimli kadını gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, piyasa değeri 100 bin lira olan çeşitli marka ve modellerde 16 asansör ana kartı, 19 asansör motor sürücüsü ve 1 asansör kumanda panosu ele geçirildi. Emniyete götürülen 1'i kadın 3 şüpheli, işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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