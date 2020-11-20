4 ilde Demokratik Toplum Kongresi'ne Yönelik Operasyonda 72 Gözaltı

Evlerine baskın yapılanlar arasında çok sayıda avukat bulunması dikkat çekti. Operasyonla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Baro Başkanı Cihan Aydın, meslektaşlarının Demokratik Toplum Kongresine yönelik operasyonlarda ele geçirilen belgelerde isimleri geçtiği iddiasıyla gözaltına alındığını belirterek, “Bu sabah saat 5 sıralarında en az 15 meslektaşımız evleri aranarak gözaltına alındı. Meslektaşlarımız DTK’daki bazı belgelerde ismi geçtiği iddiasıyla gözaltına alınmıştır. Detaylı açıklama daha sonra yapılacaktır” dedi.

Gözaltına alınanalar arasında Özgür Hukukçular Derneği Eş Genel Başkanı Bünyamin Şeker de bulunuyor. Sabah saatlerinde düzenlenen başka bir operasyonda da Türk Tabipleri Birliği Onur Kurulu Üyesi Dr. Seyhmus Gökalp de gözaltına alındı.

VOA Türkçe’nin adliye kaynaklarından aldığı bilgiye göre, haklarında gözaltı kararı bulunan 101 kişiden 72’si yakalandı. Yakalananlar arasında 24 avukat bulunuyor. 9’u avukat, 25 kişiyse aranıyor Öte yandan. 4 şüpheli de Corona virüsü hastası olmaları nedeniyle gözaltına alınmadı.

Merkezi Diyarbakır’da bulunan Demokratik Toplum Kongresi, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerini bünyesinde barındırıyor. Kürt sorunu konusunda çalışmalar yapan DTK’nın çalışmaları, çözüm sürecinin sona ermesinin ardından birçok davaya konu oldu. DTK’nın çalışmalarına katılan birçok kişi hakkında dava veya soruşturma açıldı. Bazı mahkeme kararlarında DTK, terör örgütü olarak tanımlanıyor.

