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4 ilde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 11 tutuklama

19.02.2021 21:34 | Son Güncelleme:
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Kocaeli merkezli 4 ilde, polis ekipleri tarafından ‘Hermantos’ olarak bilinen hırsızlık grubuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’de gerçekleşen çok sayıda hırsızlık olayı sonrasında harekete geçen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan incelemeler neticesinde, kapı dillerini sökerek eve giren kişilerin aynı kişiler olduğunu belirledi.

Kocaeli merkezli 4 ilde, polis ekipleri tarafından ‘Hermantos’ olarak bilinen hırsızlık grubuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’de gerçekleşen çok sayıda hırsızlık olayı sonrasında harekete geçen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan incelemeler neticesinde, kapı dillerini sökerek eve giren kişilerin aynı kişiler olduğunu belirledi. Onlarca evin kapı dilini düşürerek para ve ziynet eşyası çalan şahısları takibe aldı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ‘Harmantos grubu’ olarak bilinen 20 kişiyi takip altına aldı. Şahısların Kocaeli ve çevre illerden 30’a yakın eve girerek, yaklaşık 500 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çaldıkları tespit edildi. Ekipler, şahısların yakalanması için Kocaeli merkezli Çorum, Anlara, Kastamonu ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda araların da kadınların da olduğu 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslar, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Şahısların emniyetteki işlemlerinde ‘Harmantos grubu’ olarak bilindikleri, gruplar halinde il il gezerek hırsızlık yaptıkları ve birbirileri ile bağlantılarının olduğu belirlendi. Şahıslardan 2’si ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 18 şüpheli ise Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan 11’i tutuklanırken, 2 şüpheli ev hapsine alındı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından aynı gruba daha önce düzenlenen yaklaşık 70 operasyonda gözaltına alınan 11 kişi daha, farklı tarihlerde tutuklandı.

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