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4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 13:21 | Son Güncelleme

Eskişehir’in yanı sıra 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Eskişehir’in yanı sıra 4 ilde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli dün adliyeye sevk edilmişti.

Eskişehir’in yanı sıra 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Eskişehir’in yanı sıra 4 ilde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli dün adliyeye sevk edilmişti. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan adli işlem yapılan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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