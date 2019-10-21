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4 ilde eş zamanlı organize mülteci kaçakçılığı operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 15:39 | Son Güncelleme

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca, organize mülteci kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik 4 ilde 27 eş zamanlı operasyon düzenlendi.17 Ekim’de sabah saat 06.30’da Çanakkale, İzmir, Balıkesir ve İstanbul illerinde toplam 27 hedefe eş zamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde; Çanakkale’de 6, İstanbul’da 2, İzmir’de 1 ve Balıkesir’de 16 olmak üzere toplam 25 örgüt üyesi şüpheli şahıs yakalandı ve gözaltına alındı.

4 ilde eş zamanlı organize mülteci kaçakçılığı operasyonu

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca, organize mülteci kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik 4 ilde 27 eş zamanlı operasyon düzenlendi.
17 Ekim’de sabah saat 06.30’da Çanakkale, İzmir, Balıkesir ve İstanbul illerinde toplam 27 hedefe eş zamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde; Çanakkale’de 6, İstanbul’da 2, İzmir’de 1 ve Balıkesir’de 16 olmak üzere toplam 25 örgüt üyesi şüpheli şahıs yakalandı ve gözaltına alındı. 2 örgüt üyesi şüpheli şahsın yakalama çalışmaları ise sürüyor. Şüpheli şahısların ikamet adresleri ve eklentileri ile üzerinde yapılan aramalar sonucu; 24 adet cep telefonu, 25 adet GSM SIM kart, 4 adet not defteri, 1 adet DVD, 6 adet hafıza kartı, 1 adet tablet, 1 adet diz üstü bilgisayar, 2 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet tabanca fişeği, 6 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 47 adet av tüfeği fişeği, 1 adet sahte sürücü belgesi ve 1,66 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Planlı faaliyet kapsamında 24 Nisan 2019 tarihinden bu güne kadar icra edilen toplam 23 operasyon neticesinde ise toplam; 37 organizatör 14’ü tutuklu, bin 90 mülteci, 352 adet can yeleği, 6 adet araç, 15 adet bot, 15 adet bot motoru ele geçirilmişti.
Adli makamların talimatı ile, H.B. , İ.E. , E.K. , M.Ö. , S.S.S. , B.G. , M.Ö. ve Ü.Ö. tutuklanırken, G.Ç. , G.A. , Ü.D. , Ü.G. , M.E. , E.U. , H.S. , H.D. , H.A. , S.A. , H.D. , A.A. , F.A. , ve B.A isimli organizatörler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. R.B. , Y.D. , R.İ. ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldılar.

4 ilde eş zamanlı organize mülteci kaçakçılığı operasyonu

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