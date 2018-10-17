4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA) - UŞAK merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonlarda, 6'sı kadın 10 şüpheli gözaltına alındı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında arama kararı bulunan örgüt üyelerinin saklandığı 'gaybubet evleri'ne operasyon düzenledi. 5'i Uşak, 2'si Ankara, 2'si Amasya ve 1'i Konya'da olmak üzere 6'sı kadın 10 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramalarda, toplam 1300 dolar ele geçirildiği belirtilirken, çok sayıda dijital materyale de el koyulduğu öğrenildi.
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