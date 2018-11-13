4 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Adıyaman, Kayseri, Konya ve Osmaniye'de 9 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, şüphelilere ait adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, 7 kişi gözaltına alındı. Evlerinde arama da yapılan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanmasına yönelik polisin çalışması sürüyor.

