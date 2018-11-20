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4 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 15:05 | Son Güncelleme

MALATYA merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Malatya, Uşak, Mersin ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3'ü muvazzaf, 2'si ihraç edilen 5 asker ile 2 askeri okul öğrencisi gözaltına alındı. 7 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Bu arada, Ankara, Konya ve Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılıklarınca haklarında gözaltı kararı verilen 2 muvazzaf astsubay ile İnönü Üniversitesi'nde görevli 1 doktor da polislerce gözaltına alınarak soruşturmanın yürütüldüğü kentlere gönderildi.

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