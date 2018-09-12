4 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP merkezli 4 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından örgütün gizli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı belirlenen şüphelilere yönelik Gaziantep, İstanbul, Adana ve Kilis'te belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, adreslerinde arama da yapılan 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

