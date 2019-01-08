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4 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.01.2019 15:59 | Son Güncelleme

ANTALYA merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 9 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 9 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerden biri hakkında Antalya Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen arama kararı olduğu öğrenildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik başlattığı soruşturmada 10 şüpheli tespit etti. Adresleri belirlenen şüphelilere yönelik Antalya, Ankara, İstanbul ve Isparta'da eş zamanlı operasyon yapıldı. 9 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerden biri hakkında Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce çıkarılan arama kararı bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda da çok sayıda örgütsel dijital materyal ele geçirildi.
Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ancak adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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