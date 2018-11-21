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4 ilde FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 14:30 | Son Güncelleme

ERZURUM merkezli 4 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün hijyen-gaybubet-ışıkevlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

4 ilde FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 8 gözaltı

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM merkezli 4 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün hijyen-gaybubet-ışıkevlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin hijyen-gaybubet-ışıkevlerine yönelik Erzurum merkezli İstanbul, Ankara ve Denizli'de eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda
FETÖ/PDY mensuplarının darbe girişimi sonrasında dağılan örgütü toplamak, örgüt mensupları arasında koordine sağlamak, örgüte yeni eleman temin etmek, aranan örgüt mensuplarının saklanmasına yardımcı olabilmek amaçlı oluşturulan bu evlerde 8 şüpheli gözaltına alındı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonlarda ikametlerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

FOTOĞRAF

4 ilde FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 8 gözaltı4 ilde FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 8 gözaltı4 ilde FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 8 gözaltı4 ilde FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 8 gözaltı

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