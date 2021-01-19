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  4. 4 ilde FETÖ’nün mahrem imamlarına operasyon: 7 gözaltı

4 ilde FETÖ’nün mahrem imamlarına operasyon: 7 gözaltı

19.01.2021 12:17 | Son Güncelleme:
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 ilde 7 kişi gözaltına alındı.FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri personeline sözde "Mahrem İmamlık" yaptıkları anlaşılan 8 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 ilde 7 kişi gözaltına alındı.
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri personeline sözde "Mahrem İmamlık" yaptıkları anlaşılan 8 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığında adli işlemlerinin devam ettiği, diğer şüpheli hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

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