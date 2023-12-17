HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 4 ilde milyonlarca liralık vurgun yapmış! Yakayı böyle ele verdi

4 ilde milyonlarca liralık vurgun yapmış! Yakayı böyle ele verdi

17.12.2023 10:16 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova merkezli 4 ilde kendisini polis olarak tanıtarak 4 milyon 919 bin TL ve 1 milyon 454 bin 800 dolar olmak üzere 7 farklı dolandırıcılık olayına karışan İ.B., Yalova’da planladığı milyonlarca liralık son vurgununu yapamadan suçüstü yakalandı. Şüphelinin yakalanma anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yalova’da kendisini polis olarak tanıtan İ.B., telefonla aradığı S.T.’yi yolsuzluk olayı gerçekleştiğini, kasasındaki altınların banka görevlilerince çalındığını ve bankaya operasyon yapacaklarını, devletin bankaya el koyacağını söyleyerek kadının banka hesabında bulunan parayı teslim etmesini istedi. Durumdan şüphelenen S.T.’nin akrabaları olayı polise bildirdi.

YAKALANMA ANI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Teknik takip başlatan polis ekipleri S.T.’nin, şüpheli İ.B. ile parayı teslim etmek üzere buluşma ayarlamasını istedi. Şüpheli İ.B. ile Gazi Paşa Caddesi’nde bulunan bir parkta buluşmak üzere sözleşen S.T. banka kasasında bulunan 1 milyon 100 bin TL olan 26 adet ata altın, altın kol saati, 25 gram külçe altın, 2 adet burma bilezik, 1 adet halka bilezik, 2 adet çift burma bilezik, 2 adet küpe ve 4 adet altın yüzüğü şüpheliye teslim edeceğini söyledi. Şüphelinin, parkta bekleyen S.T.’nin yanına geldiği sırada baskın yapan polis ekipleri, İ.B.’yi suçüstü yakaladı.

kendini-polis-olarak-tanitip-dolandiran-supheli-boyle-yakalandi_8010_dhaphoto1

Polis ekiplerinin şüpheli İ.B.’yi yakaladığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

kendini-polis-olarak-tanitip-dolandiran-supheli-boyle-yakalandi_8010_dhaphoto2

kendini-polis-olarak-tanitip-dolandiran-supheli-boyle-yakalandi_8010_dhaphoto3

4 İLDE MİLYONLARCA LİRALIK VURGUN YAPMIŞ

Gözaltına alınan İ.B.’nin Yalova merkezli 4 farklı ilde 4 milyon 919 bin TL ve 1 milyon 454 bin 800 dolar olmak üzere 7 farklı dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

kendini-polis-olarak-tanitip-dolandiran-supheli-boyle-yakalandi_8010_dhaphoto4

kendini-polis-olarak-tanitip-dolandiran-supheli-boyle-yakalandi_8010_dhaphoto5

(DHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trafikte bu uygulamayı kullananlar dikkat! Mahkemeden 'otostop' kararıTrafikte bu uygulamayı kullananlar dikkat! Mahkemeden 'otostop' kararı
Kan donduran cinayet! Evini basıp çocuklarının yanında katlettiKan donduran cinayet! Evini basıp çocuklarının yanında katletti
Tekmeler yetmeyince sahneye kemerler çıktıTekmeler yetmeyince sahneye kemerler çıktı
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Yalova
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret zam pazarlığının başlayacağı rakam belli oldu!

Asgari ücret zam pazarlığının başlayacağı rakam belli oldu!

Özgür Demirtaş'ın Twitter aboneliğinden kazandığı para gündemde! Sitem etti

Özgür Demirtaş'ın Twitter aboneliğinden kazandığı para gündemde! Sitem etti

Tekmeler yetmeyince sahneye kemerler çıktı

Tekmeler yetmeyince sahneye kemerler çıktı

Kan donduran cinayet! Evini basıp çocuklarının yanında katletti

Kan donduran cinayet! Evini basıp çocuklarının yanında katletti

İYİ Parti'de 'Şeyh Said' tartışması derinleşiyor! 12 bin 750 kişi istifa etti

İYİ Parti'de 'Şeyh Said' tartışması derinleşiyor! 12 bin 750 kişi istifa etti

Dikkat! Meteoroloji uyardı: Kar yağışı bekleniyor

Dikkat! Meteoroloji uyardı: Kar yağışı bekleniyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.