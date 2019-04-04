HABER

4 ilde Nisan ayında kar sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 15:20 | Son Güncelleme

Ardahan, Tunceli, Bayburt ve Gümüşhane'de nisan ayında kar yağışı etkili oldu.

Ardahan'da kent merkezi ve yüksek kesimlerde gece başlayan kar yağışı, etkisini sabaha kadar sürdürdü.

Doğu'da Nisan ayında kar sürprizi

ARDAHAN

ARDAHAN
Kar yağışıyla kentte güzel görüntüler oluştu.
Ardahanlılar, sabah saatlerinde, araçlarını kaplayan karları temizlemeye çalıştı.
Vatandaşlardan İsmail Aktürk, "Nisanda da kar yağsa güzel görüntü oluşturuyor. Kar, Ardahan'ın özelliği ve güzelliğidir. İzlemeye değer bir manzara oluştu" dedi.

TUNCELİ

TUNCELİ
Tunceli'de kışın en sert geçtiği ilçelerden Ovacık'ta nisan ayında kar yağdı.
İlçe merkezi ve yüksek kesimlerde gece başlayıp sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sebebiyle, ağaçlar, araçlar ve evlerin çatıları beyaz örtüyle kaplandı.
Güne karla uyanan ilçe sakinleri, nisan ayında yağan karla şaşkınlık yaşadı.
Bazı vatandaşlar da kar yağışı nedeniyle araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.
Kar yağışının aralıklarla devam ettiği ilçede, sokak hayvanları da soğuk hava ve kar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çekti.
İlçe sakinlerinden Senem Yerlikaya, Ovacık'ta bahar gelmesine rağmen kara kışın devam ettiğini söyledi.
Bu yıl Ovacık'ta kış şartlarının ağır geçtiğini ifade eden Yerlikaya, "Kışın ilçemizde 4 metreye yakın kar yağdı. İlkbahar mevsiminin ikinci ayı olan nisanda olmamıza rağmen karla mücadelemiz devam ediyor. Bu kışı zor koşullarda atlattık. Artık bahar şartlarının gelmesini bekliyoruz ama bahar gelecek gibi gözükmüyor" dedi.
Gökhan Taş da Ovacık'ta son 5 yılın en zor kışının yaşandığını belirterek, "Bu yıl çok kar yağdı. Nisan ayında olmamıza rağmen halen kar yağışı etkili oluyor, halen her yerde 1 metrenin üzerinde kar var" diye konuştu.

BAYBURT

BAYBURT
Bayburt'ta da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oldu.
Türkiye'de kışın en çetin geçtiği illerden Bayburt'ta, kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar, güzel görüntüleri de beraberinde getirdi.

GÜMÜŞHANE

GÜMÜŞHANE
Gümüşhane'de, eski yerleşim yerlerinden, yüzyıllar boyunca Türk, Ermeni ve Rum nüfusun bir arada yaşadığı Süleymaniye Mahallesi'ndeki tarihi yapılar, beyaz örtüyle kaplandı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ardahan Tunceli Bayburt gümüşhane

En Çok Okunan Haberler

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Bakan açıkladı! Rekor kırıldı

Bakan açıkladı! Rekor kırıldı

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlkbaharda kışı yaşıyorlar

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

23 Nisan'da poz vermişti! 32 yıl sonra aynı koltuğa başkan olarak oturdu

32 yıl sonra aynı koltuğa başkan olarak oturdu

TÜYAP'ta stant devrildi!

TÜYAP'ta stant devrildi! Yaralılar var

Halk otobüsünde büyük terbiyesizlik!

Halk otobüsünde büyük terbiyesizlik!

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Alparslan Türkeş, vefatının 22. yılında anıldı

Alparslan Türkeş, vefatının 22. yılında anıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.