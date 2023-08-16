4 ilde orman yangını! Antalya, Bolu, Bingöl ve Eskişehir'de dumanlar yükseliyor

Türkiye’nin 7 kentinde orman yangını çıktı. Ankara, Denizli ve Afyonkarahisar'daki yangınlar kontrol altına alındı. Antalya, Bolu, Bingöl ve Eskişehir’deki yangınlar ise sürüyor.

ANTALYA

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kuyucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yayılan alevlere 6 helikopter, 5 uçak, 25 arazöz ve 8 su tankeriyle müdahale edildi.

Helikopter ve uçaklar havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi. Bu araçların yerine bölgeye gece görüşlü 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Helikopterler, denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yangına, 8 yer ekibi, 34 arazöz, 10 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı, 5 dozerle 450 kişilik ekip müdahale ediyor.

Alevlerle mücadeleye, yakın köylerden gelen vatandaşlar da destek veriyor. Değirmenlik köyünden gelerek ekiplere yardımcı olan Muzaffer Demir, yangını duyduğunda arkadaşlarıyla kamyonete binip bölgeye geldiğini söyledi.

Demir, "Yangını duyduk, 4-5 arkadaş bölgeye geldik. Daha gelenler de oldu. Kısa bir zamanda arabamla buraya geldik. Biz devletimizi, milletimizi seviyoruz. Çalışan insanlardan da fedakarlık bekliyoruz. Vatandaş olarak küreğimle gelmişim ben buraya. Benim için önce vatanım, milletim ve devletim. Devletim varsa ben varım." diye konuştu.

BOLU

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan müdahaleye ara verildi.

Güneyçalıca köyü mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Valilikten yapılan açıklamada, Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın yangın alanında incelemelerde bulunduğu bildirildi.

İlk belirlemelere göre yangının, elektrik hattından kaynaklandığı değerlendirilen nedenle çıktığının kaydedildiği açıklamada, valilik koordinesinde, 2 yangın helikopteri, 1 yangın uçağı, 10 arazöz, 10 su tankeri, 5 İlk müdahale aracı, 2 dozer, 6 hizmet aracı, 4 jandarma personeli, 110 orman personeli, 20 vatandaş ile hem havadan hem de karadan müdahale edildiği belirtildi. Yangın söndürme çalışmalarının hassasiyetle ve titizlikle takip edildiği bildirildi.

Yayılımı kısmen engellenen yangında havanın kararması ile helikopter ve uçaklarla yapılan müdahaleye ara verildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için karadan müdahaleye devam ediyor.

BİNGÖL

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Servi köyü kırsalındaki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yangın söndürme çalışmaları havadan, karadan yürütülen çalışmalarla genişletildi.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği yangına, 2 helikopter, 4 arazöz, 4 ilk müdahale ve 2 itfaiye aracı, 3 iş makinesi ile Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi itfaiye ekipleri ve sivil toplum kuruluşu gönüllüleriyle müdahale ediliyor.

Sarp arazide devam eden yangını kontrol altına almak için çalışmalar aralıksız sürüyor.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'in Alpu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Taştepe mevkisinde karaçam ve ardıç ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin koordinesindeki ekipler, 5 arazöz, 2 su tankeri, 5 helikopter ve bir uçakla alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Bu arada, yangına müdahale için Bilecik, Sakarya, Kütahya ve Afyonkarahisar'dan destek istendiği bildirildi.

Ankara'nın Çubuk, Denizli'nin Acıpayam ilçeleri ile Afyonkarahisar'a bağlı Çatkuyu ile Olucak köyleri arasındaki orman yangınları ise kontrol altına alındı.

