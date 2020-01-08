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  4. 4 ilde 'sahte engelli raporu' operasyonu: 11 gözaltı

4 ilde 'sahte engelli raporu' operasyonu: 11 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 17:31 | Son Güncelleme

  ŞANLIURFA merkezli 4 ilde, polisin düzenlediği operasyonda, sahte evrakla engelli raporu alıp, evde bakım yardımından faydalandığı öne sürülen 11 kişi, gözaltına alındı.

ŞANLIURFA merkezli 4 ilde, polisin düzenlediği operasyonda, sahte evrakla engelli raporu alıp, evde bakım yardımından faydalandığı öne sürülen 11 kişi, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sürdürülen takip sonucu hastanede sahte epikrizlerle sağlık kuruluna sokulan bazı kişilere, engelli raporu çıkarıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı. 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında Şanlıurfa merkezli Şırnak, Mardin ve Kilis'teki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda sahte engelli sağlık kurulu raporu alarak, ÖTV indiriminden yararlanıp, araç satın aldığı ve evde bakım yardımından faydalandığı belirlenen 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Şüphelilerin, sahte belgelerle kamuyu 480 bin liralık zarara uğrattığı belirlendi.

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