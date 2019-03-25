HABER

4 ilde sahte sağlık raporu operasyonu: 23 şüpheli adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 12:08 | Son Güncelleme

Elazığ merkezli 4 ilde sahte sağlık raporu çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 23’ü adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, herhangi bir sakatlığı ya da malullük gerektirecek hastalığı olmayan şahıslara sahte sağlık raporu düzenlendiği bilgisine ulaştı.

4 ilde sahte sağlık raporu operasyonu: 23 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ merkezli 4 ilde sahte sağlık raporu çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 23’ü adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, herhangi bir sakatlığı ya da malullük gerektirecek hastalığı olmayan şahıslara sahte sağlık raporu düzenlendiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine savcılık koordinesinde çalışma yapan polis, sahte sağlık raporu düzenleyerek, sağlıklı kişileri hasta veya sakat gibi göstererek devlet kurumlarından hizmet ve maaş almalarını sağlayan şüphelileri tespit etti. Tespit edilen şahıslara yönelik Elazığ merkezli Diyarbakır, Bursa ve Bingöl’de eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 26 şüpheli sahte belge düzenleyerek "Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından yakalanarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 26 şüpheliden 23’ü bugün adliyeye sevk edilirken 2 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. 1 kişinin ise SEGBİS aracılığıyla hakim karşısına çıkartılacağı öğrenildi.

4 ilde sahte sağlık raporu operasyonu: 23 şüpheli adliyeye sevk edildi

4 ilde sahte sağlık raporu operasyonu: 23 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bugüne dek hiç görülmemişti! Binlercesi bulunduBugüne dek hiç görülmemişti! Binlercesi bulundu
Narkotik köpeği bulamasın diye uyuşturucuyu sarımsakların arasına gizledilerNarkotik köpeği bulamasın diye uyuşturucuyu sarımsakların arasına gizlediler
Güngören’de 5 katlı apartmanda çatı yangınıGüngören’de 5 katlı apartmanda çatı yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

Tarihi okul kül oldu

Tarihi okul kül oldu

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek ortaya çıktı

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.