4 ilde sahte sağlık raporu operasyonu: 23 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ merkezli 4 ilde sahte sağlık raporu çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 23’ü adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, herhangi bir sakatlığı ya da malullük gerektirecek hastalığı olmayan şahıslara sahte sağlık raporu düzenlendiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine savcılık koordinesinde çalışma yapan polis, sahte sağlık raporu düzenleyerek, sağlıklı kişileri hasta veya sakat gibi göstererek devlet kurumlarından hizmet ve maaş almalarını sağlayan şüphelileri tespit etti. Tespit edilen şahıslara yönelik Elazığ merkezli Diyarbakır, Bursa ve Bingöl’de eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 26 şüpheli sahte belge düzenleyerek "Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 26 şüpheliden 23’ü bugün adliyeye sevk edilirken 2 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. 1 kişinin ise SEGBİS aracılığıyla hakim karşısına çıkartılacağı öğrenildi.



