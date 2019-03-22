4 ilde sahte sağlık raporu operasyonu: 26 gözaltı

Erkan BAY/ ELAZIĞ,(DHA)- ELAZIĞ merkezli Diyarbakır, Bursa ve Bingöl'de sahte sağlık raporu düzenleyen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, herhangi bir sakatlığı ya da malullük gerektirecek hastalığı olmayan kişilere para karşılığında sahte sağlık raporu düzenlenleyen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Savcılık talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen şüphelilerin Elazığ, Diyarbakır, Bursa ve Bingöl'deki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda adreslerinde arama da yapılan 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

