HABER

4 ilde sahte sağlık raporu operasyonu: 26 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 15:08 | Son Güncelleme

ELAZIĞ merkezli Diyarbakır, Bursa ve Bingöl'de sahte sağlık raporu düzenleyen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.  Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, herhangi bir sakatlığı ya da malullük gerektirecek hastalığı olmayan kişilere para karşılığında sahte sağlık raporu düzenlenleyen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Erkan BAY/ ELAZIĞ,(DHA)- ELAZIĞ merkezli Diyarbakır, Bursa ve Bingöl'de sahte sağlık raporu düzenleyen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, herhangi bir sakatlığı ya da malullük gerektirecek hastalığı olmayan kişilere para karşılığında sahte sağlık raporu düzenlenleyen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Savcılık talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen şüphelilerin Elazığ, Diyarbakır, Bursa ve Bingöl'deki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda adreslerinde arama da yapılan 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
Ev arkadaşını öldüren sanık: Doldur boşalt yaparken silah ateş aldıEv arkadaşını öldüren sanık: Doldur boşalt yaparken silah ateş aldı
İzmir Valiliği, feci kazada 34 kişinin yaralandığını açıkladıİzmir Valiliği, feci kazada 34 kişinin yaralandığını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Yozgat'ta Ümit Boyraz'ın vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4 gözaltı

Korkunç olayda yeni gelişme! Cesedini preslemişler...

Tanık odasında tacizde bulunmakla suçlanan polisle ilgili flaş gelişme

Tanık odasında tacizle suçlanıyordu! Flaş gelişme...

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü itfaiye kurtardı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.