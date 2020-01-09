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  4. 4 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 17 gözaltı

4 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 17 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 09:39 | Son Güncelleme

BİTLİS merkezli 4 ilde, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı.  İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu Bitlis merkezli İstanbul, Van ve Hakkari'de uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS merkezli 4 ilde, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu Bitlis merkezli İstanbul, Van ve Hakkari'de uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 29,29 gram eroin, 47,15 gram esrar, 10,83 gram metamfetamin, 31 ecstasy, uyuşturucu kullanmaya yarayan 3 cam aparat ve 1 pompalı av tüfeği ele geçirildi.

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