HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 4 ilden gelen koronavirüs numuneleri Malatya'da test ediliyor

4 ilden gelen koronavirüs numuneleri Malatya'da test ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2020 10:32 | Son Güncelleme

Malatya'daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde, Malatya'nın yanı sıra Elazığ, Adıyaman ve Tunceli'den gelen koronavirüs numuneleri test ediliyor.

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen bölge hastanelerinde koronavirüs testleri yapılıyor. Belirlenen bölge hastanelerinden biri olan Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Tıbbi Mikro Biyoloji Anabilim Dalı Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuarı’nda da 4 şehirden gelen koronavirüs testleri analiz ediliyor. 20 Mart'tan itibaren yapılan testler 3 saatte sonuçlanıyor.

Günlük 1500 koronavirüs testi yapabilme kapasitesine sahip olan laboratuvar, Malatya'nın yanı sıra Elazığ, Tunceli ve Adıyaman'na da hizmet veriyor. Görevlilerin koruyucu kıyafetler ile çalıştığı laboratuvardan yapılan testlerin sonuçları, İl Sağlık Müdürlüğü'ne oradan da Sağlık Bakanlığı'na bildiriliyor.

Turgut Özal Tıp Merkezi Tıbbi Mikro Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Otlu, Çin'de ilk salgın çıktığı andan itibaren gerekli önemlerin ve hazırlıkların alındığını belirterek, "Geçen hafta Perşembe gününden itibaren Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği tanı kitleriyle hastalığın tanısı için çalışmaktayız. Günlük 1500 örnek çalışabilecek kapasiteye sahibiz" dedi.

Turgut Özal Tıp Merkezi Tıbbi Mikro Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Yakupoğulları da önemli bir salgın ile karşı karşıya olunduğunu kaydederek, "Biz laboratuvarda günün 20 saatinden daha uzun bir süre aktif olarak çalışıyoruz. Laboratuvarımız 24 saat açık. Gelen örnekleri 3 saat içerisinde sonuçlandırıp ilgili doktora ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne bilgisini veriyoruz" diye konuştu.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSokağa çıkma yasağına uymadı, canından oldu!Sokağa çıkma yasağına uymadı, canından oldu!
'1 personelimiz koronavirüse yakalandı''1 personelimiz koronavirüse yakalandı'
Koronavirüs karantinasına böyle hazırlandılarKoronavirüs karantinasına böyle hazırlandılar
1/
Anahtar Kelimeler:
Malatya koronavirüs koronavirüs testi

En Çok Okunan Haberler

Survivor yarışmacılarına koronavirüs şoku! Acun ilk defa açıkladı

Survivor yarışmacılarına koronavirüs şoku! Acun ilk defa açıkladı

Bakan Koca açıkladı: 7 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Bakan Koca açıkladı: 7 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Marketlere ve toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs tedbirleri artırıldı

Marketlere ve toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs tedbirleri artırıldı

Eski belediye başkanı iki kişiyi öldürüp, intihar etti

Eski belediye başkanı iki kişiyi öldürüp, intihar etti

Fatih Terim koronavirüse yakalandı!

Fatih Terim koronavirüse yakalandı!

Sosyal medyada paylaşılan yaşlı adamın videosu büyük tepki çekti! Bakan Soylu'dan açıklama geldi

Sosyal medyada paylaşılan yaşlı adamın videosu büyük tepki çekti! Bakan Soylu'dan açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Virüsten ölenlerin cesedi, morg olarak buz pistinde bekletilecek

Virüsten ölenlerin cesedi, morg olarak buz pistinde bekletilecek

Bakan Koca duyurdu! 9 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Bakan Koca duyurdu! 9 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bakan Koca açıkladı: Can kaybı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi

Bakan Koca açıkladı: Can kaybı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi

Hasta yakını koronavirüs servisine alınmayınca terör estirdi: 1'i ağır 2 yaralı

Hasta yakını koronavirüs servisine alınmayınca terör estirdi: 1'i ağır 2 yaralı

Diğer Haberler
TBMM'de koronavirüs önlemi... Termal kamera yerleştirildi

TBMM'de koronavirüs önlemi... Termal kamera yerleştirildi

Ticaret Bakanlığı personeli koronavirüse yakalandı

'1 personelimiz koronavirüse yakalandı'

Ankara'da korkunç olay! Çuvalların içerisinde bulundular

Ankara'da korkunç olay! Çuvalların içerisinde bulundular

Fuhuş için anlaştıkları kadınlar kaçınca otel görevlisini dövdüler

Fuhuş için anlaştıkları kadınlar kaçınca otel görevlisini dövdüler

Tüm araçlara ücretsiz dezenfeksiyon

Tüm araçlara ücretsiz dezenfeksiyon

Fatih Portakal'dan infaz tasarısındaki o maddeye tepki: Yazıklar olsun size

İnfaz tasarısındaki o maddeye tepki: Yazıklar olsun size

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.