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4. Ilgaz Dağı Geleneksel Kızak Yarışları

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 11:34 | Son Güncelleme

Ilgaz Dağı'nda düzenlenen yarışlara 10 ilden 75 sporcu katılıyor

Kastamonu'da düzenlenen 4. Ilgaz Dağı Geleneksel Kızak Yarışları başladı.

Ilgaz Dağı'nda gerçekleştirilen yarışlara 10 ilden 75 sporcu katılıyor.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışların oldukça keyifli başladığını söyledi.

Havanın çok güzel olduğunu dile getiren Kazancı, "Bugün 600 yıllık bir geçmişi olan geleneksel kızak yarışlarının dördüncüsünü Ilgaz'da gerçekleştiriyoruz. Gayet güzel başladık. Hava da çok güzel. Dün arkadaşlarımız değerlendirme toplantısını yaptı. Bugün de yarışlara başladık." dedi.

Yarışlara 75 sporcunun katıldığını bildiren Kazancı, "İnşallah kazasız belasız tamamlayacağız." ifadesini kullandı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Kızak ve Geleneksel Kızak Asbaşkanı Günal Genç de geleneksel sporları geliştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

Yarışmacılardan Yiğit Kerem ise 6 yaşından beri yarıştığını belirterek, "Yarışma oldukça zevkli geçiyor. 12 saniyede kaydım. İnşallah derece yaparım. Çok eğlendik." değerlendirmesinde bulundu.

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Hakan Kazancı ılgaz dağı KASTAMONU kızak yarışları Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu

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