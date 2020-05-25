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  4. 4 ilimizde koronavirüs yeniden kendini gösterdi! Vakalar artıyor

4 ilimizde koronavirüs yeniden kendini gösterdi! Vakalar artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2020 18:53 | Son Güncelleme

Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi. Antalya Serik'te pozitif vaka sayısı 31'e yükseldi. Artvin'de 4 kişi tedavi altına alındı. Bingöl İl Sağlık Müdürü ise kentte 35 gün sonra koronavirüs vakalarının tespit edildiğini duyurdu. Elazığ'da da 20 gün sonra Kovid-19 vakaları ortaya çıktı.

4 ilimizde koronavirüs yeniden kendini gösterdi! Vakalar artıyor

Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de yeniden koronavirüs vakaları ortaya çıktı.

ANTALYA SERİK'TEKİ KARANTİNA BÖLGESİNDEKİ VAKA SAYISI 31'E YÜKSELDİ

Antalya'nın Serik ilçesinde koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan bölgede yapılan yeni testlerle birlikte pozitif vaka sayısı 31'e çıktı.

Bölgede test sonucu pozitif çıkan 31 kişinin Serik Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Bunların yanında pozitif vakalarla temas ettiği tespit edilen şüpheli 14 kişi de test sonuçları çıkana kadar gözetim altına alındı.

BİR AY SONRA ORTAYA ÇIKTI

Son bir aydır Kovid-19 vakası görülmeyen Artvin'de yeni vakalar tespit edildi. Borçka ilçesinde test sonucu pozitif çıkan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, 23 kişi de karantina altına alındı.

Kentte koronavirüs tedbirlerine büyük oranda uyulurken, salgınla mücadelede kapsamında, Artvinlilerin evde kalmasıyla 30 gündür yeni vaka görülmemişti.

35 GÜN SONRA YENİDEN GÖRÜLDÜ

Bingöl İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, 35 gün aranın ardından kentte yeniden koronavirüs vakalarının görüldüğünü açıkladı.

Gündoğdu, il genelinde koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 'Evde kal' çağrısına uyulması sayesinde salgınla mücadelede başarı elde edildiğini söyledi.

Yaklaşık 35 gün koronavirüs tespit edilmeyen Bingöl'e il dışından gelen bazı kişilerin ziyaret ettikleri ailelere koronavirüs bulaştırdığını aktaran Gündoğdu, şunları kaydetti:

KENTE GİRİŞ YAPAN VAKALAR POZİTİF ÇIKTI

"Şehir dışından gelen birkaç kişinin testinin pozitif çıkmasıyla yeni vakalar görüldü. Testleri pozitif çıkanlar ile temasta bulunduğu kişiler filyasyon ekiplerince kontrol altına alındı. Filyasyon ekiplerimizin ve hastane çalışanlarımızın yoğun gayretiyle tekrar kontrol altında tutulmuştur."

20 GÜN SONRA YENİDEN ELAZIĞ'DA

Elazığ'da da 20 gün sonra ilk koronavirüs vakaları ortaya çıktı.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Twitter'da yaptığı paylaşımda "İlimizde uzun bir aradan sonra dışarıdan gelen birisi kaynaklı yeniden vaka görüldü. İl dışından bayram için gelenler, lütfen 14 gün evden çıkmayalım" ifadelerini kullandı.

Kaldırım, koronavirüs tanısı bulunan 10 kişinin hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.

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