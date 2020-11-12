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4 iş yerinden bebek maması ve alkollü içki çalan şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 20:34 | Son Güncelleme

Kütahya’da 4 ayrı marketten bebek maması ve alkollü içki çalan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.Edinilen bilgiye göre, 40 yaşındaki B.G.’nin hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kütahya’da 4 ayrı marketten bebek maması ve alkollü içki çalan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 40 yaşındaki B.G.’nin hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. İhbar üzerine harekete geçen Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bir araçla İstanbul’dan gelen B.G. olduğunu belirledi. Malzemelerin alarmlarını sökmek suretiyle yanında getirdiği çantaya koyarak gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli şahın, suça konu malzemeler ile birlikte yakalandı. Zanlı, polisteki ifadesinin adliyeye sevk edildi.

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