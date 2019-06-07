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4 işçinin öldüğü yangın sonrası fabrika sahibi gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 14:02 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, 4 işçinin yangında yaşamını yitirdiği tekstil fabrikasında soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

4 işçinin öldüğü yangın sonrası fabrika sahibi gözaltında

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU- Haluk TURGUT/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, 4 işçinin yangında yaşamını yitirdiği tekstil fabrikasında soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Yangınla ilgili soruşturma kapsamında, fabrika sahibi ve binayı kiralayan kişi gözaltına alındı.
Çayırova'ya bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ev tekstil ürünleri üretimi yapılan fabrikada dün yangın çıktı. Alevler, 4,5 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Fabrikada mahsur kalan 4 işçi, yaşamını yitirirken, dumandan etkilenen 5 işçi de hastanede tedaviye alındı. İşçilerin cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 4 işçiden 3'ünün Suriye uyruklu, 1'inin ise Afganistan uyruklu olduğu öğrenildi. Otopsi sonucu işçilerin kimlikleri belirlenecek.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Öte yandan bugün fabrikada soğutma çalışmalarına devam edilirken, enkazdan hala dumanların yükseldiği görüldü. Bir ara enkazdan küçük alevler yükselirken, itfaiye ekibi su tuttu.
FABRİKA SAHİBİ GÖZALTINDA
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yangınla ilgili 2 savcı görevlendirirken, 30 kişinin ifadesi alındı. Fabrikanın sahibi ile binayı kiraya veren kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, kaçak olarak çalıştığı öğrenilen 8 yabancı uyruklunun, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.

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