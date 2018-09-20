Bienalin tüm izleyiciler için ilham verici olacağını ümit ettiklerini belirten Eczacıbaşı, "Tasarım kültürünü içselleştirmek ve hayatı iyileştirecek çözümleri tasarım yoluyla aramak, yalnızca bireysel düzeyde değil, dünyamızın geleceği için de büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda 4. İstanbul Tasarım Bienali'nin de ülkemizde tasarım farkındalığının artmasına katkıda bulunacağına inanıyoruz. Sergilerimizde haritalardan yiyeceklere, ölçü birimlerinden yapay zekaya, geleneksel el sanatlarından uzay istasyonlarına kadar birçok farklı proje göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

- "Bienal, yeni düşünme ve üretim alanı oluşturuyor"

Bienal Küratörü Jan Boelen da "Okullar Okulu" temasıyla geleneksel "kurum olarak okul" çağrışımının ötesine geçmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Her şey ve her yerin bir okul olabileceğini belirten Boelen, "Tasarımla girdiğimiz en ufak etkileşim bile pedagojiktir. Eğitim dışında yeni yöntemler ve yeni alanlar bulmaya ve öğrenmenin temelinde yeni pratiklerin ne olabileceğini anlamaya çalışıyoruz." dedi.

Boelen, küratörlükte şüpheci bir yaklaşım sergilediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İlk adımda hep yeniden anlamaya ve yeniden öğrenmeye çalışıyoruz. Bu tasarım bienalinde çok net çözümler sunmuyoruz fakat şüpheciliği ve ilgiyi uyandırmayı umuyoruz. Bu geleceğin dizayn eğitimi değil ancak 'Okullar Okulu'ndaki olasılıklarla ilgili. Sistemi en uygun hale getirmek için burada değiliz, sistemin mekaniğini sorguluyoruz. Bienali eğitimsel bir ağ olarak gördük. Bu eğitim ağı her şeyi ve hatta deneyimlerimizi kapsıyor. Burada otururken bile öğreniyoruz."