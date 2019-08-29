HABER

4. Kadıköy Plak Günleri başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 18:02 | Son Güncelleme

İki gün devam edecek Kadıköy Plak Günleri'nin bu yılki onur konuğu, Moğollar grubunun efsane ismi Cahit Berkay olacak

İSTANBUL (AA) - Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kadıköy Plak Günleri, 7 Eylül'de başlayacak.

Moda'da bulunan Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde iki gün devam edecek Kadıköy Plak Günleri'nin bu yılki onur konuğu, Moğollar grubunun efsane ismi Cahit Berkay olacak.

Kadıköy'ün ve İstanbul'un müzik kültürünü, müziğin hafızasını açığa çıkartmak amacıyla düzenlenen etkinlikte İstanbul'un önemli plakçılarının stantları yer alacak.

Plak koleksiyoncularının ve meraklılarının buluşacağı festivalde, söyleşi ve plak okuma etkinlikleri katılımcılara açık olacak.

Kadıköy Plak Günleri'nde Türk müziğinin en önemli isimlerinden Münir Nurettin Selçuk anısına özel bir etkinlik düzenlenecek.

Festivalde, 1960-1970 ve 1980'lerin kadın sanatçılarının plaklarını biriktiren Polonyalı antropolog ve plak koleksiyoneri Kornelia Binicewicz, kadın sanatçıların plaklarını çalacak.

Farklı DJ'lerin de performans sergileyeceği Kadıköy Plak Günleri'nde ayrıca, Radyo Eksen Yayın Yönetmeni Gülşah Güray, Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas ve Agop Çekmen söyleşileri yapılacak.

PARTNER Rüyanızda düştüğünüzü görüyorsanız...Bakın neyi anlatıyormuş! Rüyanızda düştüğünüzü görüyorsanız...Bakın neyi anlatıyormuş!
Otomobilin bacağını ezdiği kediye hayvanseverler sahip çıktıOtomobilin bacağını ezdiği kediye hayvanseverler sahip çıktı
Diyarbakır'da 30 Ağustos'ta ulaşım ücretsizDiyarbakır'da 30 Ağustos'ta ulaşım ücretsiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
4. Kadıköy Plak Günleri Cahit Berkay Moğollar plak

En Çok Okunan Haberler

Paranızı iade alabilirsiniz!

Paranızı iade alabilirsiniz!

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kıran Operasyonu'na Atak helikopterlerinden hava desteği

Görüntüler paylaşıldı! Ataklar böyle vurdu

Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın alarmı

Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın alarmı

Sarp Öztürk cinayetinde önemli gelişme! 9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

Çanakkale'deki orman yangını kısmen kontrol altında

Çanakkale'de korkutan orman yangını!

Son dakika: TSK ve MİT'ten ortak harekat! Öldürüldüler

TSK ve MİT'ten sınır ötesine harekat!

İBB önünde hareketlilik! İşten çıkarılan İSPARK çalışanları basın açıklaması yaptı

İBB önünde hareketlilik...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.