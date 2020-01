4 kadından sanat hareketi

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, aynı firmada çalışırken tanışan ve sanatla bir araya gelen 4 kadın, ‘Artist Panda’ adı altında, 3 yılda 15 farklı mekanda resim sergisi açtı. İş hayatının yanında hobilerini de tutkuyla devam ettiren kadınlar, aynı zamanda Şanlıurfa’da bulunan bir köy okulunun öğrencilerine her yıl resim malzemesi yardımı yapıyor.

İzmir’de aynı firmada çalışırken tanışan 4 kadın, 3 yıl önce aynı atölyede yağlı boya resimler yapmaya başlayarak tutkuya dönüştürdükleri sanatın etrafında birleşti. İş ve özel hayatlarının yanında, akşamları atölyede buluşan kadınlar, ‘Artist Panda’ adı altında şimdiye kadar 15 farklı mekanda sergi açtı. Sosyal medya paylaşımları ve açtıkları sergilerin yanı sıra iş yerlerinde resim sanatına yönelik eğitimler de veren kadınlar, 2 yıldır Şanlıurfa’nın Başören İlkokulu’na resim malzemesi yardımı yapıyor. 33 yıllık Başören İlkokulu’nun bir sınıfını sanat atölyesine çeviren sınıf öğretmeni Aysel Ösüz ile iş birliği halinde çalışan kadınlar, gönderdikleri tablolar, boyalar, tuvaller ve fırçalarla her yıl birçok köy okulu öğrencisinin hayallerine ışık tutuyor.

'GERİ PLANA ATTIKLARI TUTKULARINI GÖRMELERİNİ SAĞLAMAK İSTİYORUZ'

Tekstil firmasında proje yöneticiliği yapan Burcu Sipahi (32), "İş yaşantımın yüzde 50’si şehir dışında ve yurt dışında geçiyor. Yağlı boyadan önce ortaokulda ve lisede kara kalem çalışıyordum. Zaman içerisinde insan tutkularından uzaklaşıyor. Ruhumu besleyecek şey ne diye düşündüğümde resim olduğunu fark ettim. Evim, işim ve atölyenin yerleri birbirinden çok farklı ve uzaktı. İnsanlar genelde bir şeye başladıklarında mutlaka sonunu getirmeleri gerektiğini düşünüyor ama bu bir yanılgı. Ben başladım ve gittiği yere kadar şansımı denemeye karar verdim. Tutkunuz emek verdiğiniz, yaptıkça kendinizi daha enerjik gördüğünüz bir hal alıyor. Birlikten de güç alarak, birbirimizi ateşledik. Bizim hedefimiz insanların hayatlarında geri plana attıkları, görmezden geldikleri tutkularını görmelerini sağlamaktı" dedi.

'ZAMAN BULABİLMEMİZE ŞAŞIRIYORLAR'

Evinin karşısındaki resim atölyesine giderek resim yapmaya başlayan Gizem Yanar (28), "Daha önce hiç resim yapmamıştım, fakat yaptıkça bende tutku haline geldi. Sabahtan akşama zaten işe gidiyordum, akşam 20.00'den 00.00'a kadar atölyede resim yapıyordum. Ardından hepimizin atölyeye başlamasıyla bir araya geldik. Bireysel olarak bir şeyler yapmaya çalıştığımızda çok az eser ortaya çıkıyordu. Bir araya gelip 4’ümüz daha fazla yağlı boya eser ortaya çıkarmaya başladık. Belli bir süre sonra bir kafe bize sosyal medyadan ulaşıp sergi açma önerisinde bulundu. 3 yıl önce ilk sergimizi açtık. Çok ilgi gördü, satış da yaptık. Yağlı boya tablolar çok pahalıya satılıyordu, biz 'ulaşılabilir sanat' mottosuyla daha uygun fiyatlar koyduk. İnsanlardan çok destek görüyoruz, nasıl zaman bulabildiğimize çok şaşırıyorlar. Fakat bizim amacımız da zaten bunun zor olmadığını göstermekti" diye konuştu.

'ÇOCUKLARA YÖNELİK ATÖLYELER YAPMAK İSTİYORUZ'

Köy okulu kampanyasından bahseden Çağıl Alkaç (39), "Ufak çaplı bir kampanya başlattık, sadece tablo değil malzeme de gönderdik. Şirket içinde yardım topladık ve bu parayla malzeme satın aldık. Aysel öğretmen çocukların fotoğraflarını attığında hayatın daha yaşamaya değer olduğunu gördük. Sonrasında onunla irtibatımızı koparmadık. İleride daha da büyütmek istiyoruz. Artist Panda hayatımızda hep olsun istiyoruz. Çocuklara dokunmak, onlara atölye açmak istiyoruz. İleride kendimize özel atölyemiz olursa, her kesimden insana ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMLA SERGİYE GELİYORUM'

4 yaşında bir oğlu ve 2 yaşında bir kızı olan Gülhan Özer (41) ise "Güzel sanatlara gitmek gibi bir hayalim hep vardı. Yetenek sınavlarını geçtim fakat genel kültür sınavından kaldım. Yıllarca hiç resimle ilgilenmedim. Kızların atölyeye gittiğini fark ettiğimde ben de kursa başladım. Bu sırada ilk çocuğuma hamile kaldım ve büyüklerin baskısıyla resme ara verdim. Daha sonra hem çocuklarımı büyütüp hem de resme devam ettim. Zorlanıyorum tabii ki sergilere çocuklarımla geliyorum. Bırakmayı düşünmüyorum. Kurduğumuz bu platformla daha fazla kişiye ulaşmak istiyoruz, bir sürü sanatçı eserlerini satma konusunda problem yaşıyor, onlara yardımcı olabiliriz diye düşündük" ifadelerini kullandı.

