4 kadının yürek yakan eş acısı... Yan yana defnedildiler

Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Sıracettin Yıldız, güvenlik gerekçesiyle kent merkezindeki mezarlıkta, Sıddık Güneş, Hasan Güneş, Baki Güneş ve Sinan Güneş ise Köseler Mahallesi'ndeki mezarlıkta yan yana açılan 4 mezara defnedildi. Her iki tarafın yakınları da cenaze töreninde sinir krizi geçirdi ve ağıtlar yaktı. Çat İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı komando timleri köyde yeni olayların yaşanmaması için 24 saat nöbet tutuyor. İrfan ve Bahattin Yıldız'ın köydeki evleri güvenlik nedeniyle başka bir yerleşim birimine nakledildi.

KATİLLERİN İDAMINI İSTEDİ

Sıddık Güneş, Hasan Güneş, Baki Güneş ve Sinan Güneş'in mezarı başında gözyaşı döken eşleri, büyük bir acı yaşadıklarını söyledi. Olayda eşi Sinan ve kayınpederi Sıddık Güneş ile iki yakınını kaybeden Fidan Güneş, katillerin idam edilmesini istedi. Yıldız ailesi ile kız kaçırma yüzünden aralarında husumet olduğunu belirten 1 çocuk annesi ve 3 aylık hamile olan Fidan Güneş şunları söyledi:

"Aramızdaki husumet bazılarının dediği gibi arazi değil, kız kaçırma yüzündendir. Hasan Güneş'in kızı Fatma Güneş, Burhanettin Yıldız tarafından kaçırılmıştı. Fatma kaçtıktan 3 ay sonra intihar etti. Çünkü, Fatma onların baskılarına dayanamadı. Sürekli darp eziyet ve işkence görüyordu. Şahitler de var ancak onların korkusundan kimse konuşmuyordu. Kız 17 yaşında Burhanettin ise 30'lu yaşların üzerindeydi. Fatma'nın intiharı ile aramızda husumet başladı. 2017 yılının Ekim ayında vali, kaymakam ve jandarma komutanı bizleri barıştırdı. Hepimiz Kuran'a el bastık, aramızdaki husumet sona erdi. Kızımız Fatma Güneş öldü ama kimse ceza almadı. Olay günü eşim Sinan, kayınpederim Sıddık, eşimin amcasının oğulları Baki ve Hasan Güneş, traktörle bize ait olan tarlaya gübre dökmeye gittiler. 15 dakika sonra Baki Güneş bizi telefonla arayarak, 'Sıddık Yıldız'ın oğulları bize pusu kurmuş' dedi. Sonra silahlar patladı. Çatışmanın olduğu bölgeye gitmek isterken karşıma çıkan Sıddık Yıldız beni darp etti ve 'Senin eşini öldürdüm. Seni de oğlunu da onun yanına gömeceğim' dedi. Çocuklarını azmettirip, cinayet işletti ama kendisi serbest dolaşıyor. Beni iki yetimle ortada bıraktılar, 4 cana kıydılar. 11 çocuk yetim kaldı. Ben kaynanama sahip çıkarım, yıkılmadık. Yetimlerimize hem analık hem de babalık edeceğiz. Devlet büyülerimiz bize sahip çıksın ve yetimlerimizin hakkını onlardan sorsunlar."