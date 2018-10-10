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4 kameralı Z5 Pro’nun fotoğraf performansı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.10.2018 09:46 | Son Güncelleme

Lenovo’nun 4 ana kameraya sahip ilk akıllı telefonu Z5 Pro’nun fotoğraf performansı ortaya çıktı. İşte Lenovo Z5 Pro ile çekilmiş olan fotoğraflar.

4 kameralı Z5 Pro’nun fotoğraf performansı

Son bir iki yıldır akıllı telefonların kamera tarafında önemli atılımlar gerçekleşiyor. İlk etapta üreticiler üst segment modelleri için çift ana kamera modülleri kullandılar. Sonrasında Huawei bu alanda önemli bir adım atarak P20 Pro’da 3 ana kamera kullanmıştı. Şimdi ise Lenovo Z5 Pro ile kamera sayısını 4’e çıkarmaya hazırlanıyor.

Lenovo Z5 Pro geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Arka tarafında bulunan 4’lü ana kamera modülü ile dikkat çeken telefonun nasıl bir fotoğraf performansına sahip olduğu da gözler önüne serildi.

Lenovo Z5 Pro ile çekilmiş olan fotoğraflara geçmeden önce telefonun bazı özelliklerinden de bahsedelim.

Lenovo’nun 4 ana kameralı yeni amiral gemisi modeli Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 845 yonga setinden güç alıyor. Sistemini 6GB/8GB RAM ile destekleyen cihazın dahili depolama alanı ise 64GB ile 256GB arasında değişiyor. 6.5 inçlik QHD+ ekranla gelecek olan Z5 Pro, 4000 mAh kapasitesine sahip oldukça büyük bir bataryadan bekleniyor.

Lenovo’nun yeni amiral gemisi modelini 16 Ekim’de tanıtması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Lenovo Lenovo Z5 Pro teknoloji

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