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4. Kanlıca Yoğurt Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 20:20 | Son Güncelleme

Festivalde 10 bin kişiye yoğurt ikram edildi

İSTANBUL (AA) - 4. Kanlıca Yoğurt Festivali’nde 10 bin kişiye yoğurt ikram edildi.

Kanlıca Meydanı'nda düzenlenen konser, renkli yarışmalar ve eğlencelerin yer aldığı festival, TRT Çocuk Tiyatrosu’nun "Maysa ve Bulut" oyunu ve çeşitli animasyon gösterileriyle başladı.

Tarihçi Mehmet Dilbaz'ın ziyaretçilere Kanlıca yoğurdunun özelliklerini anlattığı etkinlikte, 10 bin kişiye ballı ve pudra şekerli yoğurt ikram edildi.

Ev hanımlarının mayaladığı yoğurtların görücüye çıktığı "En İyi Yoğurt Yarışması"nda jüri 22 yoğurt arasından seçim yaptı. Tadı, kıvamı ve görünümüyle en yüksek puanı alan ev hanımı Zakire Gül'e çeyrek altın armağan edildi.

Yoğurt yeme yarışmasının yapıldığı festivale katılan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da, "Beykoz paçasıyla, ceviziyle, yoğurduyla leziz sularıyla asırlarca yerli ve yabancı ziyaretçilerden ilgi görmüş. Bu değerimizi korumak, daha geniş kitlelere tanıtmak ve bu kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmak için renkli bir festival hazırladık. Bu festival önümüzdeki sene daha güzel olacak. En güzel yoğurt Beykoz'da yapılır, en iyi yoğurt Kanlıca'da yenir." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın Ekin Uzunlar Kanlıca Yoğurt Festivali

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