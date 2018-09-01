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4. Karaova Bağ Bozumu Şenlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 23:31 | Son Güncelleme

Şenlik kapsamında, bağışçıların destekleriyle hazırlanan kütüphanenin açılışı yapıldı

  1. Karaova Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında bağışçıların destekleriyle hazırlanan kütüphanenin açılışı yapıldı ve yöresel yiyecekler sergilendi.

Bodrum Belediyesinin destekleriyle düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şenlikte, protokol üyeleri ürünleri inceleyerek üreticiler ile bir süre sohbet etti.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, etkinlikte yaptığı konuşmada, şenliğin ilçenin kültürel zenginliklerinin göstergesi olduğunu söyledi.

Şenliklerde özellikle düğün temasını işlediklerini belirten Kocadon, "Bodrum halkı yine kendi içerisinde örf ve adetleri ile yaşamaya devam ediyor. Bu da bizim topluma en güzel birlik beraberliğimizin bir göstergesi olarak yansıyor." dedi.

Karaova Tanıtma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Öztürk de tarımsal üretimi artırmak, adil gıda anlayışıyla sürdürülebilir bir tarım politikası oluşturmak için yola çıktıklarını aktardı.

Mustafa Kalem Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ile çok sayıda kişi katıldı.

Mumcular Atatürk Meydanı'nda dernek tarafından bağışçıların destekleriyle hazırlanan kütüphanenin açılışı da yapıldı.

Şenlikler, yarın düzenlenecek Karaova düğünü, kına gecesi, temel devren gösterisi ve ağıt yakılması gibi etkinliklerle sona erecek.

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bağ bozumu bodrum Bodrum Belediyesi Muğla Mumcular Şenlik

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