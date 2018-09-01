4. Karaova Bağ Bozumu Şenlikleri başladı

Bodrum Belediyesinin destekleriyle 31 Ağustos – 2 Eylül'de Mumcular Mahallesi'nde gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında Bodrum barlar sokağında develerin de yer aldığı kortejle yürüyüş gerçekleştirildi.
Etkinlikte, dev Türk bayrağı taşıyan grup bir süre yürüdü. Bazı vatandaşlar yürüyüş sırasında yöresel halk oyunları gösterisi sundu. Sokakta karşılarında develeri gören yerli ve yabancı turistler de bir süre şaşkınlık yaşadı. Turistler develerle fotoğraf çektirdi.
Karaova Tanıtma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, korteje özellikle yabancı turistlerin ilgi gösterdiğini söyledi.
Etkinliklere develeri de getirdiklerini belirten Öztürk, "Devenin yeri bizim geçmiş hayatımızda çok önemli. Deve bizim kültürümüz, deveden vazgeçmiyoruz. Bir sembol olarak korteji deveyle gerçekleştirdik." diye konuştu.
Öztürk, yol boyunca keçi boynuzu ve üzüm dağıtımı yaptıklarını da sözlerine ekledi.
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