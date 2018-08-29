4. Karaova Bağ Bozumu Şenliklerine doğru

Bodrum ilçesinde, 31 Ağustos – 2 Eylül tarihlerinde "4. Karaova Bağ Bozumu Şenlikleri" düzenlenecek.
Bodrum Belediyesinin destekleriyle 31 Ağustos – 2 Eylül'de Mumcular Mahallesi'nde gerçekleştirilecek etkinlik öncesinde, Trafo Bodrum Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Toplantıda konuşan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum'un kültürel zenginliklerinin bir göstergesi olan Karaova Şenliklerinde özellikle düğün temasını işleyeceklerini söyledi.
Festivalin, Bodrum'un örf ve adetleri ile kültürünü ortaya koyan bir etkinlik olduğuna dikkati çeken Kocadon, "Bodrum'un tek eğlence kaynağı olan düğünlerimiz, geçmişimizde bizim için çok önemliydi. Her düğün panayır havasında olurdu ve bu düğünlerimiz, kendi örf ve adetlerimize, kültürümüze göre yapılan düğünlerimizdi." dedi.
Geleneklerin önemine dikkati çeken Kocadon, şöyle konuştu:
"Bodrum'un zor günlerini yaşayan son yaş grubuyuz. Bunları görerek, yaşayarak geldik ve bizden sonraki nesillere de aktarmanın, bunları yaşatmanın, bizim en büyük görevimiz olduğunu düşünüyorum. Özellikle Karaova festivalimizin bu seneki temasının köy düğünleri olması, gerçekten çok güzel."
Karaova Tanıtma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Öztürk de şenlik programı hakkında bilgiler verdi.
Öztürk, "Bölge halkının atalarından miras kalan topraklarına sahip çıkması, tarıma dayalı ev pansiyonculuğunun geliştirilmesi ve farklı bir tatil deneyimi yaşamak isteyen insanlarımıza ulaşılması Karaova'nın başlıca hedeflerindendir." diye konuştu.
Kortej yürüyüşü ile başlayacak şenlikler kapsamında, çeşitli akademisyenlerce sunumlar yapılacak, Karaova'nın düğün yemekleri tanıtılacak ve temel devran gösterisi düzenlenecek.
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