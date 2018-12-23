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"4. Kardeş Topraklar: Yemen'deki Kanlı Çıkmaz" sempozyumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 12:25 | Son Güncelleme

Türkiye Diyanet Vakfı ile Münevverhane Öğrenci Topluluğu iş birliğinde yerli ve yabancı akademisyenler ile gazetecilerin katılımıyla sempozyum düzenlendi - Münevverhane Öğrenci Topluluğu Başkanı Büşra Muaf: - "Biz, dünyanın bir yarısının uzaya araç gönderdiği, uzayda yaşam kurmaya çalıştığı bir devirde, çocukların açlıktan ölmesini kabul etmiyoruz"

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Münevverhane Öğrenci Topluluğu iş birliğinde "4. Kardeş Topraklar: Yemen'deki Kanlı Çıkmaz" sempozyumu yapıldı.

TDV Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan Münevverhane Öğrenci Topluluğu Başkanı Büşra Muaf, topluluğun, yaşadığı coğrafyanın ve inandığı değerlerin bilincinde bir gençliğin oluşması amacıyla kurulduğunu belirtti.

Muaf, bu doğrultuda çok sayıda konferans panel, çalıştay, sergi ile film ve belgesel gösterimi gibi faaliyetlerin yapıldığına işaret ederek, "Kardeş Topraklar" programı kapsamında Filistin, Bosna Hersek ve Doğu Türkistan hakkında sempozyum düzenlediklerini kaydetti.

Bu yıl ise iç savaş nedeniyle kıtlık yaşanan Yemen'i ele aldıklarını anımsatan Muaf, şunları söyledi:

"Bilmek, aksiyona geçmenin temel şartıdır. Bundan 10, 20, 30 yıl sonrasının geleceğini kendi ellerimizle inşa edeceğiz. Biz, o gelecekte tarihte 'Mutlu Arabistan' olarak adlandırılan Yemen topraklarında, dünyanın bir yarısının uzaya araç gönderdiği, uzayda yaşam kurmaya çalıştığı bir devirde, çocukların açlıktan ölmesini kabul etmiyoruz. Bizler, Hz. Muhammed'in 'İman Yemenlidir ve hikmet de Yemenlidir' dediği bir milletin, iç savaşla mücadele etmesine alışmak istemiyoruz."

Yerli ve yabancı gazeteci, akademisyen ile birçok sivil toplum kuruluşunun temsilcilerinin katıldığı ve bugün sona erecek sempozyumda ayrıca İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (İNSAMER) Ortadoğu Analisti Riad Domazeti, "Yemen'in Tarihçesi ve Jeopolitik Önemi", Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mevlüt Uyanık, "Yemen'in Siyasi ve Sosyal Yapısı" Türk-Arap Medya Derneği (TAM) Başkanı Turan Kışlakçı, "Yemen ve Arap Baharı", Yemen Araştırmacısı Yaser el-Ziyadi, "Yemenli Birinin Gözünden Bölgedeki İnsani Kriz", TDV Strateji ve Ar-Ge Müdür Vekili Mikail Çolak ise "Yemen'deki Son Durum ve Sonrası" konu başlıklarında sunum yapacak.

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