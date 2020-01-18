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  4. 4 kardeşin intiharı Türkiye'yi sarsmıştı! 'Robin Hood' yardımı

4 kardeşin intiharı Türkiye'yi sarsmıştı! 'Robin Hood' yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 17:06 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih'te siyanürle intihar eden 4 kardeşin borçlarının hayır sever tarafından kapatıldığı ortaya çıktı.

Fatih'te 6 Kasım tarihinde Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde 5 katlı binanın birinci katında oturan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin cansız bedenleri bulunmuştu. Ailenin maddi durumunun kötü olduğu belirtilmişti. Oturdukları evin alt katında bulunan bakkal işletmesinin sahibi Yetişkin kardeşlerin kendisine 2 bin 380 lira borcu olduğunu ve adını vermek istemeyen bir kişinin tüm borçları ödediğini söyledi. Deniz, "Görünmeyen adam diye biri geldi borcu ödedi gitti. 2 bin 380 lira borcu vardı. Adam ödedi gitti ismini de söylemedi. Öldükten 3 gün, bir hafta sonra geldi" dedi.
'HAYIR NİYETLİ ÖDENDİ'

Yusuf Deniz, " 'Adam borçlu gitmesin mezara' dedi. Kim olduğunu da söylemedi. Yanında birini yollamıştı. 8 aylık kira borcunu da ödedi diyorlar. Gelip geçen herkes bakıyor buraya. Geçen de elektrik idaresinden geldiler. Durumları kötüydü 23 tane icrası vardı" dedi. Kardeşlere ait veresiye defterine ise 'hayır niyetli ödendi' yazıldı.

EVE FATURA GELMEYE DEVAM EDİYOR

4 kardeşe ait evin elektriğinin gecikmiş borcu sebebiyle kesilmesinden dolayı elektrik dağıtım şirketine 888 bin 397 lira idari para cezası kesilmişti. 3 aydır kapısında mühür bulunan daireye ise fatura gelmeye devam ediyor. Kasım ve Aralık ayına ait 45 lira doğalgaz ve 129 lira su faturası geldiği görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Robin Hood istanbul Fatih intihar

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