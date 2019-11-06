HABER

4 kardeşin şüpheli ölümü: Alışveriş yaptıkları bakkal konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 08:43 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA- FATİH'te, iddiaya göre kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı not olan bir evde, gece saatlerinde 2'si kadın 4 kardeş ölü bulundu.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA- FATİH'te, iddiaya göre kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı not olan bir evde, gece saatlerinde 2'si kadın 4 kardeş ölü bulundu. Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde bulunan bir binanın birinci katında yaşanan ve Cüneyt, Oya, Kamuran ve Yaşar Yetişkin kardeşlerin cansız bedeniyle karşılaştı. Olayın ardından kardeşlerin alışveriş yaptığı bakkalın sahibi Yusuf Deniz konuştu.

"ARKADAŞI 'TELEFONU KAPALI' DEDİ, 155'İ ARADIK"
Yusuf Deniz, en son Cumartesi günü müzik öğretmeni olan Oya Yetişkin'in kendisinden alışveriş yaptığını belirterek, "Ben 15 senedir tanıyorum onları. En son Cumartesi günü akşam üzerin saat 17.00 gibi alışveriş yaptı tokalaştık gitti. Salı günü de ses çıkmayınca onun okuldan bir arkadaşı geldi, 'Bunların telefonu kapalı' dedi. Hemen 155 polis imdat hattını aradık. Polis arkadaşlar geldi çilingir ile binaya girdik, kapıya yazı asmışlar. Sonra emniyet yetkililerinin hepsi geldi buraya" diye konuştu.

"MAAŞIMA HACİZ KOYDULAR' DEDİ"
Konuşmasını sürdüren Deniz, "Dört kardeş de aynı evde yaşıyorlardı 4'ü de bekardı. Yalnız sıkıntıları, maddi sıkıntıları vardı. Başka kimseleri yoktu. Kardeşlerden biri müzik öğretmeniydi, diğeri kuryelik yapıyordu, diğerleri de evde oturuyorlardı. En son Cumartesi alışveriş yapmaya geldiğinde bana 'Maaşıma haciz koydular' dedi" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

Daha önce bilinmeyen bir yapı! Mühendisler bile şaşkın Daha önce bilinmeyen bir yapı! Mühendisler bile şaşkın
Dev bal kabaklarının minyatürleri büyük rağbet görüyorDev bal kabaklarının minyatürleri büyük rağbet görüyor
Bu pazarda ne ararsan varBu pazarda ne ararsan var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

2020 yılında hangi otomobil ne kadar MTV ödeyecek?

2020 yılında hangi otomobil ne kadar MTV ödeyecek?

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

'Ahmak' polemiği büyüyor! Çok sert sözler

'Ahmak' polemiği büyüyor! Çok sert sözler

Kaçırılan kadını kurtarmaya çalıştı! Kahraman şoför o anları anlattı

Kaçırılan kadını kurtarmaya çalıştı! Kahraman şoför o anları anlattı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ta işçi servis minibüsü kaza yaptı: 10 yaralı

Kahramanmaraş'ta işçi servis minibüsü kaza yaptı: 10 yaralı

İzmir merkezli 3 ilde ByLock operasyonu

İzmir merkezli 3 ilde ByLock operasyonu

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı! Emniyet'te yeni şube müdürlüğü kuruldu

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Adana'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü polisi alarma geçirdi

Polisi alarma geçirdi!

Park halindeki otomobil alev aldı

Park halindeki otomobil alev aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.