4 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekilişi canlı izleme linki

Haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları Milli Piyango'nun internet sitesinde ilan ediliyor. Ayrıca Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden de canlı olarak takip edilebilir. Peki 4 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Süper Loto çekilişi canlı izleme linki...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi Milli Piyango yetkilileri ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor. 4 Kasım Süper Loto çekiliş sonucu açıklandığında haberimiz güncellenecek. Süper Loto çekiliş sonucuna Milli Piyango'nun, "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresinden ulaşabilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEME LİNKİ

Süper Loto çekilişini MP TV üzerinden canlı izlemek için, "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine gidiniz. Süper Loto çekilişi 21.30'da başlayacak.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



