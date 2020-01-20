4 katlı apartmanda yangın

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yatağan'ın Turgut Mahallesi Çam Üstü Sokak'ta 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki Ömür- Eda Uygun çiftine ait dairede, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Kimsenin bulunmadığı daireden yükselen dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği görevlileri, yangına müdahalede bulundu. Yangın, itfaiyenin çalışması sonucu yaklaşık 1,5 saatte söndürüldü. Yapılan incelemede, yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.

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