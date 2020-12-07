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  4. 4 katlı apartmanın çatı katı alevlere teslim oldu

4 katlı apartmanın çatı katı alevlere teslim oldu

07.12.2020 01:52 | Son Güncelleme:
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Karabük’te, 4 katlı apartmanın çatı katı çıkan yangında küle döndü.

Karabük’te, 4 katlı apartmanın çatı katı çıkan yangında küle döndü. Kısa sürede büyüyen alevler apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşatırken alevler ise geceyi aydınlattı.
Edinilen bilgiye göre olay Yeşil mahalle Taşkent Caddesi Gül Sokak’ta meydana geldi. Timur Bilgiç’e ait 4 katlı apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden apartman sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sararak paniğe neden oldu. Yangın olay yerine sevk edilen ekipler tarafından diğer katlara ve apartmanlara sıçramadan söndürüldü.
Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. Çatı katında bulunan ev eşyaları tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken maddi hasar oluştu.
Öte yandan kısıtlamanın son saatlerinde meydana gelen yangın sessizliği bozduğu gecede dışarı çıkan çok sayıda vatandaş meraklı gözlerle yangını söndürme çalışmasını izleyerek kısıtlamayı unuttu.

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