HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 4 katlı bina alev alev yandı

4 katlı bina alev alev yandı

02.01.2021 09:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 4 katlı bir binanın en üst katı alevlere teslim oldu.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 4 katlı bir binanın en üst katı alevlere teslim oldu. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi Papatya Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın en üst katında Tahir D.’nin yaşadığı evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Yangın sırasında evde bulunan vatandaşlar dışarı çıkarak durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, ev kullanılmaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil gözyaşlarına boğuldu Seren Serengil gözyaşlarına boğuldu
Korkunç olay! Apartman garajında 3 ceset bulunduKorkunç olay! Apartman garajında 3 ceset bulundu
Gözler öğretmen atamalarında!Gözler öğretmen atamalarında!
1/

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da korkunç kaza! Çöp dökerken canından oldu

Ankara'da korkunç kaza! Çöp dökerken canından oldu

Kamuya 100 bin memur alımı yapılacak!

Kamuya 100 bin memur alımı yapılacak!

Süper minisi ve yırtmacıyla olay oldu

Süper minisi ve yırtmacıyla olay oldu

Mutant virüse yakalanan hastalardan biri Balıkesir'de! 2'si Gaziantep'te iddiası

Mutant virüse yakalanan hastalardan biri Balıkesir'de! 2'si Gaziantep'te iddiası

Bakan Soylu'dan Akşener'e tepki

Bakan Soylu'dan Akşener'e tepki

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

Kısıtlamayı delip minibüsle gezdiler, ’Uyuşturucu satmaya çıktık’ dediler

'Pes' dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 33 ilde 267 kişiye gözaltı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 33 ilde 267 kişiye gözaltı

Su kaynaklarında siyanotoksin tehlikesi: Yetkililer önlem almalı

Su kaynaklarında siyanotoksin tehlikesi: Yetkililer önlem almalı

Ankara'da korkunç olay! Apartman garajında 3 kişi ölü olarak bulundu

Korkunç olay! Apartman garajında 3 ceset bulundu

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (2 Ocak İstanbul'da hava durumu)

Bu bölgelerde oturanlar dikkat

İzmir'de polisin dikkati sayesinde 2 EYP ele geçirildi

Polisin dikkati sayesinde bulundular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.