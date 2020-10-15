HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 4 katlı binada yangın: Vatandaşlar sokağa döküldü

4 katlı binada yangın: Vatandaşlar sokağa döküldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 23:35 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 4 katlı bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 4 katlı bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumanları gören mahalleli ise sokağa döküldü.
Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Sakarya Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki evde yangın çıktı. Evde bulunan kombide çıkan yangın buzdolabına sıçradı. Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bilirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, binadan çıkan yangını gören vatandaşlar ise panikle sokağa döküldü. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, evde maddi hasar oluştu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu kez itfaiyeciler kamera karşısında! Bu kez itfaiyeciler kamera karşısında!
Bolu Dağı’nda yoğun araç trafiği! Kilometrelerce kuyruk oluştuBolu Dağı’nda yoğun araç trafiği! Kilometrelerce kuyruk oluştu
Sahte içki nasıl anlaşılır? Uzmanlar uyardı!Sahte içki nasıl anlaşılır? Uzmanlar uyardı!
En Çok Okunan Haberler
Salça kazanı yüzünden tartıştığı oğlunu öldürmüştü! 'Panikle hareket ettim'
Salça kazanı yüzünden tartıştığı oğlunu öldürmüştü! 'Panikle hareket ettim'
Marmara'da deprem sonrası korkutan uyarı! 'Bu saatten sonra...'
Marmara'da deprem sonrası korkutan uyarı! 'Bu saatten sonra...'
İstanbul’u terk etti! Mutluluğu orada buldu
İstanbul’u terk etti! Mutluluğu orada buldu
Evli ve 4 çocuk babası oyuncu böyle yakalandı! Karısının tepkisi şaşırttı
Evli ve 4 çocuk babası oyuncu böyle yakalandı! Karısının tepkisi şaşırttı
İşte 15 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
İşte 15 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
Muğla'daki görüntüler olay olmuştu! Akılalmaz dolandırıcılık
Muğla'daki görüntüler olay olmuştu! Akılalmaz dolandırıcılık
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
22 yaşındaki genç, çocuk parkında asılı halde bulundu
22 yaşındaki genç, çocuk parkında asılı halde bulundu
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
Diğer Haberler
Beyazıt'ta tramvay seferleri durduruldu
Beyazıt'ta tramvay seferleri durduruldu
Bakan Soylu, Kuzey Ege Denizi'nde incelemelerde bulundu
Bakan Soylu, Sahil Güvenlik ile Kuzey Ege’ye açıldı
Bolu Dağı’nda yoğun araç trafiği! Kilometrelerce kuyruk oluştu
Bolu Dağı’nda yoğun araç trafiği! Kilometrelerce kuyruk oluştu
Polis, vatandaşlara böyle isyan etti: Burası survivor parkuru değil
Polis böyle isyan etti: Burası survivor parkuru değil
Konya'da genç avukata saldırı: Gözünden ve boynundan bıçaklandı
Avukata saldırı: Gözünden ve boynundan bıçaklandı
Boşanma aşamasındaki eşini darp eden kişiye elektronik kelepçe
Boşanma aşamasındaki eşini darp eden kişiye elektronik kelepçe
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.